Coronavirus: 10 milioni di controlli in un mese, a Pasqua 23mila multe

Coronavirus, 10 milioni di controlli in un mese: 23mila sanzioni nel weekend di Pasqua

„Raffica di controlli e sanzioni nel weekend di Pasqua per le persone che non hanno rispettato le disposizioni imposte dal Governo per limitare la diffusione del nuovo coronavirus in Italia. Negli ultimi giorni le forze dell'ordine hanno rafforzato i controlli su tutte le arterie stradali e ferroviarie per scongiurare gli spostamenti delle persone e mantenere il rispetto delle misure di contenimento contro la diffusione del Covid-19.

Coronavirus, quasi 10 milioni di controlli in un mese

Nei primi due giorni di festività pasquali, fa sapere il Viminale, sono state controllate 582.425 persone e 183.696 attività e sono state sanzionate 23mila persone, sanzioni anche per 400 esercenti. Nell'ultimo mese, sempre secondo i dati del Viminale, sono state controllate quasi 10 milioni di persone

Nella giornata di sabato 11 aprile, sono state sottoposte a controllo 280.717 persone e sono stati verificati 89.931 tra esercizi commerciali e attività. Le sanzioni amministrative inflitte ai cittadini che non hanno rispettato le misure di contenimento per l'emergenza Covid-19 sono state 12.514. Sono state denunciate 104 persone per falsa attestazione o dichiarazione e 53 per violazione dell'obbligo di quarantena.



I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 179, le chiusure di attività 35. Nel complesso, dall'11 marzo all'11 aprile 2020, sono state controllate 6.762.858 persone e 2.771.115 attività.

