Coronavirus, nella Bassa la tregua dura un giorno: nuovi contagi, altri morti

Sono tutti della Bassa Bresciana i 10 Comuni della provincia dove è più alta l’incidenza di contagiati sul totale dei residenti, ovvero la percentuale di positivi al Covid-19 ogni mille abitanti. E continua ad essere la Bassa il territorio che più ha pagato lo scotto di un’epidemia tanto virulenta quanto inattesa, per cui tutti siamo stati impreparati, e che tutti hanno sottovalutato.

E’ ancora da tenere d’occhio il caso di Orzinuovi: solo tre nuovi contagi in due giorni, forse qualcosa è cambiato. Ma nelle ultime 24 ore, dopo una brevissima tregua, i cittadini hanno pianto un’altra croce. Dall’inizio dell’epidemia sono 158 i casi positivi, con 32 decessi.

Il primo in termini assoluti, il secondo sulla percentuale di contagiati ogni mille abitanti: ad oggi ha fatto peggio solo Cigole, con 21 casi e 3 decessi per poco più di 1.500 abitanti. Ma i numeri sono a doppia cifra in tanti, troppi paesi della pianura bresciana. A cominciare dai più popolosi come Montichiari, che di cifre ne ha già tre: 140 casi di positività al Coronavirus e 12 decessi, due solo nelle ultime 24 ore.

Nuovi casi e decessi in tutta la Bassa

Due decessi in un solo giorno anche a Carpenedolo, 72 casi e 13 morti dall’inizio dell’epidemia, a Flero (27 casi e 5 decessi) e a Verolanuova (65 casi e 17 decessi). Sono addirittura tre i decessi in un solo giorno a Leno (82 casi e 14 morti dall’inizio dell’epidemia) e a Pontevico (59 casi e 10 decessi).

Purtroppo non c’è un Comune della Bassa che è stato risparmiato: in ordine sparso, 87 positivi e 13 decessi a Bagnolo Mella, 66 positivi e 12 decessi a Borgo San Giacomo, 109 positivi e 14 decessi a Chiari, 81 positivi e 9 decessi a Ghedi, 118 positivi e 23 decessi a Manerbio, 44 positivi e 10 decessi a Montirone, 41 e 6 a Pontoglio, 36 e 10 a Quinzano d’Oglio, 52 contagiati e 7 morti anche a San Paolo.