Coronavirus: 355 nuovi contagiati in tutta Italia, il 12% sono bresciani

Bollettino ufficiale del Pirellone sull'epidemia di Covid-19 di domenica 31 maggio: in Lombardia l'epidemia prosegue nel trend di decrescita, si registrano 210 nuovi casi, con -813 positivi. I morti sono stati 33. Due le persone uscite dalla terapia terapia e -176 i ricoverati non gravi. A Brescia i nuovi contagiati sono 44, in tutta Italia 355: di questi, il 59% sono lombardi, il 12% bresciani.





Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.