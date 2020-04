Comuni a contagio zero: i paesi del Bresciano dove il Coronavirus non è (ancora) arrivato

Oasi felici sparse per l'Italia. Sono i Comuni a contagio zero: il Coronavirus per ora non ha raggiunto alcun cittadino. Alcuni di questi si trovano nelle regioni più colpite, come la Lombardia e l'Emilia Romagna. Le 'isole felici' ci sono anche nel Bresciano e sono ben 5. Paesi piccoli, spari per la provincia, e accomunati da un unico fattore: la lontananza dalla Bassa, epicentro dell'epidemia nel Bresciano.

Quali sono i Comuni 'immuni' al Coronavirus

Due si trovano sul Lago di Garda (Limone e Magasa) due in Valle Sabbia (Pertica Alta ed Anfo) e uno in Valle Trompia (Irma). Tra questi il più popolato è Limone Sul Garda: poco meno di 1200 abitanti e nessun contagio. La chiusura totale imposta dal sindaco già a fine febbraio può aver contribuito, e parecchio, alla mancata diffusione del virus. Il primo cittadino Antonio Martinelli aveva immediatamente emesso un'ordinanza per far abbassare le saracinesche a negozi e, soprattutto, a hotel e campeggi e impedire l'arrivo di turisti. Non solo: la polizia locale presidia costantemente i due varchi d'accesso al paese. Nessuno è autorizzato ad uscire di casa e tutto - dalla spesa ai farmaci - viene consegnato a domicilio dai negozianti locali.

Ma il merito potrebbe non essere solo delle misure restrittive. Nel 1982 tutta la popolazione venne sottoposta a dei prelievi del sangue dopo la scoperta di una proteina anomala, in grado di ridurre notevolmente i rischi d'infarto, nel sangue di un ferroviere di casa a Milano ma nato a Limone. Le analisi misero in luce che non era un caso isolato: la proteina era presente in altre persone di Limone.

Nessun contagio anche a Magasa, il piccolo comune al confine col Trentino che si trova tra il Lago di Garda e il Lago d'Idro. Gli abitanti sono in tutto 131, per lo più anziani. Anche ad Anfo (481 abitanti) il virus non è ancora arrivato: la popolazione sta rispettando le regole, ma si teme l'ondata di villeggianti che hanno una seconda casa nel Comune della Valle Sabbia. Per questo il sindaco ha annunciato rigidi controlli per il weekend di Pasqua. Immune anche Pertica Alta, Comune sparso di 556 abitanti: anche qui si cerca di tenere lontano visitatori e proprietari di seconde case.

Infine c'è Irma, comune di 131 abitanti dell'alta Valle Trompia. Non ci sono negozi o farmacie e da quando è cominciata l'emergenza i residenti si fanno portare alimentari e farmaci dai negozianti dei paesi limitrofi. Una strategia che pare abbia funzionato.