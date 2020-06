"Covid-free": tutti i Comuni bresciani che sono già "liberi" dal Coronavirus

Vacanze senza Covid per l'estate? Sono poco più di una trentina i Comuni bresciani che all'alba del 10 giugno sono ancora nella lista dei “Covid-free”, ovvero i territori dove da almeno 28 giorni non si sono registrati più nuovi contagi. E' questa la “certificazione” dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità.

Certo è un bel traguardo, ma non vuol dire che sia finita: lo testimoniano i tre Comuni che nelle ultime 24 ore hanno abbandonato l'ambito “club”, due del Garda e uno della Valle Camonica. Come scrive il Giornale di Brescia, si tratta di Moniga e Sirmione, dove appunto si sono registrati nuovi casi di positività al Coronvirus, e Borno, che pure era entrato in lista solo da un paio di giorni.

Covid-free: l'elenco aggiornato

Ma qual è l'elenco completo e aggiornato? In ordine alfabetico, i Comuni senza contagi da almeno 28 giorni sono Bassano Bresciano, Brione, Cedegolo, Ceto, Cevo, Corzano, Fiesse, Gambara, Gargnano, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Montisola, Mura, Offlaga, Paspardo, Pertica Bassa, Pozzolengo, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Saviore dell'Adamello, Soiano, Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Vallio Terme, Villachiara e Zone.

Altri Comuni ormai “liberi” dal virus

A questi si aggiungono gli unici due Comuni dove non si è mai registrato nemmeno un caso, Irma e Magasa, e un'altra decina di Comuni dove i contagi sono inferiori a 4, e che quindi non vengono tenuti monitorati nell'ambito del Covid-free (di fatto è come se fossero già “liberi”). Parliamo di Anfo, Capovalle, Incudine, Lavenone, Limone sul Garda, Marmentino, Monno, Paisco Loveno, Pertica Alta e Valvestino. Alcuni di questi sono davvero “free”, come Limone o Capovalle, altri non ancora: a Valvestino negli ultimi giorni si è registrato un nuovo caso.