San Rocco: festa in reparto per la dimissione dell'ultimo paziente-covid

Il primo ospedale bresciano a non avere più nemmeno un paziente affetto da coronavirus? La clinica San Rocco di Ome. Il nosocomio, che fa parte del gruppo ospedaliero "San Donato", ha festeggiato ieri, 12 giugno, le dimissioni dell'ultimo paziente con problemi legati al covid-19. Il primo paziente era stato ricoverato oltre tre mesi fa, l'8 marzo.

Per festeggiare nel migliore dei modi la guarigione dell'ultimo paziente, e lo svuotamento completo del reparto - allestito in piena emergenza - medici, infermieri e sanitari hanno stampato le date di apertura e chiusura del reparto, dopodiché si sono messi in posa per la foto di rito.

Con il (lento) ritorno alla normalità, la clinica San Rocco, al pari degli altri ospedali bresciani, sta riprendendo le consuete attività di ambulatorio che erano state interrotte. La speranza è di non dover mai più tornare ai giorni dell'emergenza.