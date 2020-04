Coronavirus, la buona notizia: al Civile in pochi giorni 200 ricoverati in meno

Il consueto appuntamento per gli auguri pasquali ai dipendenti, quest’anno tutti all’aperto e nel rispetto delle distanze di sicurezza, per il direttore generale del Civile di Brescia Marco Trivelli è diventata l’occasione per fare il punto sulla situazione Covid-19, presente e futura.

Come scrive il Giornale di Brescia, gli ultimi dati disponibili confermano un calo di circa 200 persone ricoverate: nei giorni della massima emergenza si era raggiunto il picco di 800, adesso la curva sta scendendo (e sarebbe già intorno ai 600). Di questi, poco meno del 10% (in totale 54) sono i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva.

Nuovo ospedale in università?

Dall’inizio dell’emergenza sono stati accolti al Civile 2.600 pazienti positivi al Coronavirus, e più di 2.000 sono stati ricoverati: sono 650 i pazienti dimessi e guariti, 420 i decessi. Trivelli ha confermato la “strategia” della Regione per realizzare al Civile (nella zona della “scala 4”) il primo ospedale Covid di tutta la Lombardia, anche per il post-emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come già anticipato qualche giorno fa, saranno 170 i posti letto disponibili, a cui si aggiungono quelli già operativi del reparto di Malattie infettive. Ma intanto, come scrive Bresciaoggi, si lavora anche all’ipotesi di realizzare un ospedale temporaneo negli spazi dell’università: potrebbero essere circa 120 i posti letti ricavati alla facoltà di Ingegneria, tra Via Branze e Viale Europa.