Animatore del grest positivo al coronavirus, bambini e ragazzi in isolamento

La curva dei contagi è tornata (lievemente) a salire: sono 111 i nuovi casi di positività da coronavirus in Lombardia, 206 in tutta Italia. Nel territorio lombardo 76 casi sono stati intercettati con i test sierologici, di cui 23 risulterebbero “debolmente positivi”: per la prima volta da settimane è aumentato il numero dei ricoverati in ospedale, nonostante gli oltre 60 dimessi e guariti delle ultime 24 ore. Altri 3 decessi per covid portano il totale lombardo alla triste quota di 16.700.

Coronavirus: i casi per provincia

I casi per provincia: 10 nuovi casi a Brescia, 12 a Milano, 17 a Bergamo. Sono Mantova e Cremona le province più colpite per nuovi casi, rispettivamente 22 e 23: potrebbero essere le conseguenze dei vari focolai – in tutto ben 6, ma che sarebbero già intercettati e circoscritti – divampati tra Dosolo e Viadana, in alcuni impianti produttivi di lavorazione della carne.

Allarme al grest: animatore positivo

Proprio dal Mantovano in queste ore è arrivata una nuova allerta: a seguito della positività al covid-19 di un animatore del grest, a Castel Goffredo sono stati messi in isolamento tutti i ragazzini e tutte le persone che sono venute in contatto con lui, in attesa dei dovuti accertamenti e dell'esecuzione del tampone oro-faringeo.

La buona notizia è che tutti stanno bene: anche l'animatore risulta asintomatico. La sua positività è stata intercettata in ospedale dove si sarebbe dovuto sottoporre a una visita. Il “protocollo anti-covid” è scattato immediatamente, con l'isolamento di tutti i suoi contatti più recenti. Le attività del grest comunque proseguiranno: come da prassi, di questi tempi, bambini e ragazzi erano stati divisi in tanti piccoli gruppi, così da isolarli rapidamente in caso di qualsivoglia problema sanitario.