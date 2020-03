Coronavirus: 350 nuovi casi in provincia, più di 40 decessi in un solo giorno

Il contagio rallenta appena, ma non si ferma: sono 351 i nuovi casi di positività al Covid-19 in tutta la provincia di Brescia nella sola giornata di lunedì 23 marzo, anche se non sono ancora disponibili i dati aggiornati per la Valle Camonica (413 casi, ma l'ultimo aggiornamento ufficiale è di sabato 21). In attesa degli ultimi bollettini camuni, il totale dei positivi nella nostra provincia raggiunge quota 5.668.

Sono 37 i nuovi casi a Brescia città, con 7 morti in un solo giorno: aumenti significativi si registrano anche a Desenzano del Garda (9 casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore), a Gavardo (17 nuovi casi) e a Palazzolo sull'Oglio (10 casi e un decesso). Buone notizie da Orzinuovi, tra i paesi più colpiti: in due giorni tre soli nuovi casi.

Non si ferma la triste conta dei morti: dall'inizio dell'epidemia sono già 781 in provincia di Brescia, più di 40 i decessi nelle ultime 24 ore. Sono 7 i decessi in un solo giorno a Brescia, 3 a Leno, Ospitaletto e Pontevico, 2 a Carpenedolo, Concesio, Desenzano, Flero, Gussago, Lumezzane, Montichiari e Verolanuova.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Contagi e decessi Comune per Comune

Acquafredda 12 (3 decessi)

Adro 23 (3 decessi)

Agnosine 8 (1 decesso)

Alfianello 23 (4 decessi)

Angolo Terme 7

Artogne 15

Azzano Mella 11 (4 decessi)

Bagnolo Mella 87 (13 decessi)

Bagolino 8

Barbariga 25 (2 decessi)

Barghe 3

Bassano Bresciano 14 (2 decesso)

Bedizzole 35 (4 decessi)

Berlingo 12 (2 decessi)

Berzo Demo 5

Berzo Inferiore 8

Bienno 21 (2 decessi)

Bione 5 (1 decesso)

Borgo San Giacomo 66 (12 decessi)

Borgosatollo 68 (7 decessi)

Borno 14 (1 decesso)

Botticino 43 (10 decessi)

Bovegno 3

Bovezzo 32 (2 decessi)

Braone 4

Brandico 7 (2 decessi)

Brescia 876 (132 decessi)

Brione 3 (1 decesso)

Breno 22 (1 decesso)

Caino 2

Calcinato 45 (4 decessi)

Calvagese 3

Calvisano 35 (7 decessi)

Capovalle 1

Capo di Ponte 9

Capriano Del Colle 21 (1 decesso)

Capriolo 61 (12 decessi)

Carpenedolo 72 (13 decessi)

Castegnato 49 (11 decessi)

Castel Mella 49 (1 decesso)

Castelcovati 27 (1 decesso)

Castenedolo 48 (3 decessi)

Casto 10

Castrezzato 32 (4 decessi)

Cazzago San Martino 57 (11 decessi)

Cedegolo 6

Cerveno 6

Ceto 10

Cevo 8 (3 decessi)

Cellatica 24 (1 decesso)

Chiari 109 (14 decessi)

Cigole 21 (3 decessi)

Cimbergo 2

Cividate Camuno 12

Coccaglio 51 (5 decessi)

Collebeato 23 (3 decessi)

Collio 1

Cologne 30 (5 decessi)

Comezzano-Cizzago 12 (1 decesso)

Concesio 74 (9 decessi)

Corte Franca 27 (4 decessi)

Corteno Golgi 4

Corzano 18

Darfo Boario Terme 62 (1 decesso)

Dello 33 (1 decesso)

Desenzano del Garda 95 (14 decessi)

Edolo 17 (2 decessi)

Erbusco 34 (3 decessi)

Esine 27

Fiesse 4 (1 decesso)

Flero 27 (5 decessi)

Gambara 16

Gardone Riviera 15 (2 decessi)

Gardone Val Trompia 40 (5 decessi)

Gargnano 3

Gavardo 59 (2 decessi)

Ghedi 81 (9 decessi)

Gianico 17 (2 decessi)

Gottolengo 30 (8 decessi)

Gussago 76 (14 decessi)

Idro 6 (1 decesso)

Incudine 1

Iseo 49 (6 decessi)

Isorella 18 (4 decessi)

Lavenone 1

Leno 82 (14 decessi)

Lodrino 5

Lograto 18 (5 decessi)

Lonato del Garda 53 (9 decessi)

Longhena 7 (1 decesso)

Losine 2

Lozio 1

Lumezzane 58 (14 decessi)

Maclodio 1

Mairano 12 (1 decesso)

Malegno 15 (2 decessi)

Malonno 10

Manerba del Garda 10 (2 decessi)

Manerbio 118 (27 decessi)

Marcheno 5

Marmentino 1

Marone 7

Mazzano 34 (4 decessi)

Milzano 3

Moniga del Garda 12 (2 decessi)

Monte Isola 4

Monticelli Brusati 21 (2 decessi)

Montichiari 140 (12 decessi)

Montirone 44 (10 decessi)

Mura 2 (1 decesso)

Muscoline 6

Nave 46 (7 decessi)

Niardo 3

Nuvolento 6

Nuvolera 13

Odolo 3

Offlaga 22 (4 decessi)

Ome 17 (3 decessi)

Ono San Pietro 4 (2 decessi)

Orzinuovi 158 (32 decessi)

Orzivecchi 19 (3 decessi)

Ospitaletto 68 (11 decessi)

Ossimo 3

Padenghe sul Garda 18 (2 decessi)

Paderno Franciacorta 13 (3 decessi)

Paisco Loveno 1

Paitone 4

Palazzolo 98 (16 decessi)

Paratico 28 (3 decessi)

Passirano 38 (7 decessi)

Paspardo 2

Pavone Mella 29 (10 decessi)

Pertica Bassa 4

Pezzaze 2 (1 decesso)

Pian Camuno 14

Piancogno 15 ( 1 decesso)

Pisogne 40 (7 decessi)

Polaveno 7

Polpenazze del Garda 7

Pompiano 20 (3 decessi)

Poncarale 17 (3 decessi)

Ponte di Legno 6

Pontevico 59 (10 decessi)

Pontoglio 41 (6 decessi)

Pozzolengo 9 ( 1 decesso)

Pralboino 10 (1 decessi)

Preseglie 7

Prevalle 13 (3 decessi)

Provaglio d'Iseo 38 (4 decessi)

Provaglio Val Sabbia 3

Puegnago del Garda 5 (1 decesso)

Quinzano d’Oglio 36 (10 decessi)

Remedello 19

Rezzato 41 (5 decessi)

Roccafranca 25 (5 decessi)

Rodengo Saiano 48 (11 decessi)

Roè Volciano 13 (2 decessi)

Roncadelle 52 (10 decessi)

Rovato 77 (14 decessi)

Rudiano 15 (2 decessi)

Sabbio Chiese 11 (1 decesso)

Sale Marasino 9 (2 decessi)

Salò 39 (4 decessi)

San Felice del Benaco 9 (2 decessi)

San Gervasio Bresciano 9 (4 decessi)

San Paolo 52 (7 decessi)

San Zeno 24 (4 decessi)

Sarezzo 48 (11 decessi)

Saviore dell'Adamello 1

Sellero 4

Seniga 4

Serle 19

Sirmione 22 (1 decesso)

Soiano del Lago 3

Sulzano 12 (1 decesso)

Sonico 6

Tavernole sul Mella 1

Temù 2

Tignale 2

Torbole Casaglia 35 (7 decessi)

Toscolano Maderno 10

Travagliato 26 (3 decessi)

Tremosine 2 (1 decesso)

Trenzano 21 (4 decessi)