Coronavirus, altra giornata nera nel Bresciano: 76 morti in 24 ore

Oltre 390 casi in più e ben 76 decessi nelle ultime 24 ore: è l’ennesima giornata terribile per la nostra provincia. Con gli ultimi 390 contagi, il totale dei comuni del Bresciano - esclusa la Val Camonica- arriva a quota 3486. Tenendo conto anche dei paesi di competenza dell’Ats della Montagna si arriva a ben 3785 positivi, ben 484 in più rispetto a martedì. Per il terzo giorno consecutivo è la nostra provincia quella in cui si registra la crescita maggiore. Lo ha confermato anche l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa.

Stando al solo bollettino dell’Ats di Brescia, i decessi dall'inizio dell'emergenza sono ben 450, di cui 76 sono avvenuti nelle ultime 24 ore. I nuovi Comuni nei quali si è registrato il primo caso di contagio sono solo due: Collio e Paitone

Contagi e decessi Comune per Comune

I dati relativi ai paesi della Val Camonica sono aggiornati a martedì 17 marzo

Acquafredda 7 (3 decessi)

Adro 16 (1 decesso)

Agnosine 4

Alfianello 20 (4 decessi)

Angolo Terme 3

Artogne 7

Azzano Mella 7 (2 decessi)

Bagnolo Mella 61 (10 decessi)

Bagolino 3

Barbariga 19 (1 decessi)

Bassano Bresciano 10 (1 decesso)

Bedizzole 18 (2 decessi)

Berlingo 7 ( 1 decesso)

Berzo Demo 3

Berzo Inferiore 4

Bienno 11 (1 decesso)

Bione 4

Borgo San Giacomo 45 (10 decessi)

Borgosatollo 42 (3 decessi)

Borno 8

Botticino 29 (3 decessi)

Bovegno 1

Bovezzo 19 (2 decessi)

Braone 2

Brandico 6 (1 decesso)

Brescia 607 (78 decessi)

Brione 2

Breno 13 (1 decesso)

Caino 1

Calcinato 37 (3 decessi)

Calvisano 21 (4 decessi)

Capo di Ponte 4

Capriano Del Colle 15 (1 decesso)

Capriolo 46 (7 decessi)

Carpenedolo 48 (8 decessi)

Castegnato 39 (7 decessi)

Castel Mella 34 (1 decesso)

Castelcovati 16 (1 decesso)

Castenedolo 27 (1 decesso)

Casto 7

Castrezzato 18 (1 decesso)

Cazzago San Martino 41 (8 decessi)

Cedegolo 6

Cerveno 2

Ceto 4

Cevo 6

Cellatica 20

Chiari 59 (5 decessi)

Cigole 16 (3 decessi)

Cividate Camuno 4

Coccaglio 36 (3 decessi)

Collebeato 18 (1 decesso)

Collio 1

Cologne 18 (1 decesso)

Comezzano-Cizzago 3

Concesio 51 (5 decessi)

Corte Franca 14 (3 decessi)

Corzano 10

Darfo Boario Terme 32

Dello 26 (1 decesso)

Desenzano del Garda 61 (8 decessi)

Edolo 7(1 decesso)

Erbusco 19 (3 decessi)

Esine 11

Fiesse 2

Flero 17 (2 decessi)

Gambara 10

Gardone Riviera 10 ( 1 decesso)

Gardone Val Trompia 17 (2 decessi)

Gargnano 2

Gavardo 21 ( 1 decesso)

Ghedi 55 (5 decessi)

Gianico 9

Gottolengo 17 (5 decessi)

Gussago 55 (8 decessi)

Idro 2

Incudine 1

Iseo 43 (3 decessi)

Isorella 15 (2 decessi)

Leno 52 (8 decessi)

Lodrino 5

Lograto 9 (2 decessi)

Lonato del Garda 39 (7 decessi)

Longhena 6

Losine 1

Lozio 1

Lumezzane 27 (5 decessi)

Maclodio 1

Mairano 5

Malegno 8 (1 decesso)

Malonno 2

Manerba del Garda 6

Manerbio 81 (20 decessi)

Marcheno 1

Marmentino 1

Marone 4

Mazzano 27 (3 decessi)

Milzano 2

Moniga del Garda 9 (1 decesso)

Monte Isola 1

Monticelli Brusati 14 (2 decessi)

Montichiari 100 (7 decessi)

Montirone 38 (9 decessi)

Mura 2 (1 decesso)

Muscoline 3

Nave 33 (3 decessi)

Niardo 3 ( 1 decesso)

Nuvolento 2

Nuvolera 4

Odolo 2

Offlaga 15 (2 decessi)

Ome 8 (1 decesso)

Ono San Pietro 2 (1 decesso)

Orzinuovi 148 (28 decessi)

Orzivecchi 15 (1 decesso)

Ospitaletto 48 (6 decessi)

Ossimo 2

Padenghe sul Garda 13 (2 decessi)

Paderno Franciacorta 7

Paitone 1

Palazzolo 56 (10 decessi)

Paratico 18 ( 2 decessi)

Passirano 26 (4 decessi)

Pavone Mella 25 (6 decessi)

Pertica Bassa 3

Pezzaze 1

Polaveno 5

Pian Camuno 8

Piancogno 5

Pisogne 29 (2 decessi)

Polpenazze del Garda 4

Pompiano 16 (3 decessi)

Poncarale 10 (1 decesso)

Pontevico 43 (5 decessi)

Pontoglio 32 (5 decessi)

Pozzolengo 5

Pralboino 7 (1 decesso)

Preseglie 4

Prevalle 6 (1 decesso)

Provaglio d'Iseo 18 (2 decessi)

Puegnago del Garda 3 (1 decesso)

Quinzano d’Oglio 24 (5 decessi)

Remedello 12

Rezzato 23 (3 decessi)

Roccafranca 15 (3 decessi)

Rodengo Saiano 29 (5 decessi)

Roè Volciano 7

Roncadelle 33 (2 decessi)

Rovato 56 (6 decessi)

Rudiano 8

Sabbio Chiese 6 (1 decesso)

Sale Marasino 5 (2 decessi)

Salò 26 (1 decesso)

San Felice del Benaco 3 ( 2 decessi)

San Gervasio Bresciano 5 (1 decesso)

San Paolo 44 (5 decessi)

San Zeno 16 (2 decessi)

Sarezzo 35 (9 decessi)

Saviore dell'Adamello 1

Sellero 3

Seniga 3

Serle 8

Sirmione 14 (1 decesso)

Soiano del Lago 3

Sulzano 7

Sonico 3

Temù 2

Tignale 1

Torbole Casaglia 20 (3 decessi)

Toscolano Maderno 3

Travagliato 16 ( 1 decesso)

Trenzano 13 (1 decesso)

Treviso Bresciano 3 (1 decesso)

Urago d’Oglio 7

Vallio Terme 2

Verolanuova 40 (7 decessi)

Verolavecchia 15 (3 decessi)

Vestone 14 (1 decesso)

Vezza d’Oglio 3 (1 decesso)

Villa Carcina 27 (4 decessi)

Villachiara 7 (1 decesso)

Villanuova sul Clisi 14 (1 decesso)

Vione 1

Visano 5

Vobarno 8

Zone 1 (1 decesso)