Strage di anziani nella Rsa: "Mia madre è stata immobilizzata nel letto per giorni, poi è morta"

La voce è carica di rabbia e indignazione. Una collera tale da sovrastare anche il dolore per la perdita improvvisa e inattesa della sua mamma: da anni era ospite della casa di riposo Santa Maria del Castello di Carpenedolo e si spenta sola, nel suo letto, domenica. Ci chiede di restare anonima, temendo ripercussioni, ma non vuole che quanto accaduto finisca nel dimenticatoio.

"Mia mamma stava bene: soffriva di demenza senile, ma non aveva altre patologie. Dall'oggi al domani l'hanno immobilizzata e non poteva più scendere dal letto, nemmeno per andare in bagno. Durante una videochiamata mi sono accorta che era provata, straziata da quella condizione: si lamentava perchè era legata al letto con una cintura. Ho chiesto spiegazioni al personale e mi è stato detto che avevano ricevuto istruzioni dall'alto: per limitare il rischio di contagi la tenevano immobile a letto ma che, una volta finita l'emergenza, l'avrebbero rimessa in sesto."

Non c'è stato tempo. L'84enne è spirata domenica: "Ho ricevuto una chiamata in cui mi è stato spiegato che l'avevano trovata morta nel letto. Mi è stato detto che la causa del decesso era un attacco cardiaco, ma io come posso sapere che è vero, che non aveva altro? Non solo le ho detto addio, ma non ho potuto nemmeno vegliare sulla sua salma. Ho visto solo la bara, chiusa, al cimitero."

L'84enne non è l'unica vittima: nell'ultimo mese all'interno della struttura si sono spenti oltre una ventina di ospiti. E nessuno di loro, ufficialmente, a causa del Coronavirus. Nessun tampone è infatti stato eseguito agli ospiti, come al personale, fino a pochi giorni fa, come ha confermato a Bresciatoday. it Fausta Brontesi, presidente della Fondazione Santa Maria del Castello che gestisce la rsa: "Le disposizioni erano diverse: ci era stato vietato di fare i tamponi agli ospiti, altrimenti li avremmo fatti".

La presidente assicura che sin dalla fine di febbraio sono state prese tutte le precauzioni del caso per limitare il rischio di contagi, e che il personale è stato immediatamente dotato dei dispositivi di protezione. I famigliari degli ospiti raccontano uno scenario del tutto differente:

"Nessun dipendente aveva le mascherine fino a 10 giorni fa e a chi se le metteva veniva chiesto di togliersela, per non spaventare gli anziani. Hanno lasciato morire gli ospiti uno dopo l'altro."

Anche Rosa (nome di fantasia) è preoccupata per la nonna: tra qualche mese compierà 100 anni ed è ancora ospite della rsa:

"Giovedì 9 aprile abbiamo ricevuto una chiamata dalla struttura che ci ha completamente spiazzati: ci è stato comunicato che la nonna reagiva bene alla cura. Siamo rimasti sorpresi perché non sapevamo che stesse male. Abbiamo insistito per capire come mai prendesse dei farmaci e a quel punto ci hanno detto che dal primo aprile ha la febbre, mangia poco ed è disidratata e che stanno ancora attendendo l'esito del tampone. Intanto altri tre ospiti sono morti. Credo che sia il caso che qualcuno faccia delle verifiche e dei controlli all'intero della struttura, per capire cosa si accadendo prima che ci siano altre vittime e la nonna potrebbe porprio essere la prossima".

La struttura, da noi più volte sollecitata, non ha ancora fornito una replica ufficiale alle accuse mosse dai famigliari degli ospiti.