Al Civile risuona l'Hallelujah: al pianoforte l'ostetrica-cantante lirica

In questi giorni di dolore, ma anche di speranza, l'ostetrica e cantante lirica Valentina Di Blasio ha fatto risuonare tra i corridori del Civile di Brescia l'Hallelujah di Leonard Cohen: "C’è un’esplosione di luce in ogni parola, non importa se tu abbia sentito, la sacra o la disperata Alleluja". Perché c'è sempre luce, anche con indosso guanti e mascherine, anche in un ospedale dove si combatte da lunghe settimane contro l'epidemia di Coronavirus.

