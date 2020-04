Coronavirus, spesa "a sessi alterni": la scelta insolita di un Comune lombardo

Per evitare il formarsi di code ai supermercati in queste settimane di emergenza coronavirus il sindaco di Canonica d'Adda, a 17 chilometri da Bergamo, ha chiesto ai suoi concittadini di andare a fare acquisti a giorni alterni, in base al sesso. L'obiettivo dell'ordinanza comunale è rispettare il distanziamento sociale. La decisione della spesa per sesso è stata comunicata ufficialmente sulla pagina ufficiale del Comune su Facebook. Le donne potranno andare al supermercato martedì, giovedì e sabato. Gli uomini lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. Un esperimento per limitare le persone che ancora oggi escono di casa. Qualcuno ha pensato a una fake news ma è tutto vero.

In tutta Italia si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni necessari. Ma è sconsigliato andare al supermercato per piccole spese: meglio uscire una volta a settimana e comprare tutto il necessario. Non sono poche le segnalazioni di clienti che approfittano della "scusa" della spesa per una passeggiata fino al punto vendita, per sgranchirsi quotidianamente le gambe.



Una decisione simile a quella di Canonica era stata presa la scorsa settimana dal presidente di Panama, Laurentino Cortizo. Con l'obiettivo di arginare la diffusione del contagio, si applica una stretta molto particolare, a giorni alterni e in base al genere. Dal 1 aprile, a uomini e donne è permesso di uscire di casa solo in giorni diversi.