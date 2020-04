Coronavirus e mascherine: in rete spopolano quelle per i cani

L'Oms continua a ribadirlo - lo fa dall'inizio dell'epidemia - "non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella diffusione di Sars-CoV-2". È certo che gli animali non possono trasmettere il virus all'uomo, ma gli scienziati non escludono che possano comunque contrarlo. Nel mondo ci sono pochi casi di animali positivi al Covid-19 - i più noti sono il cane di Hong Kong presumibilmente contagiato dalla padrona e la tigre dello zoo di New York - ma tanto è bastato per escogitare un nuovo prodotto da piazzare sul mercato.

Cercare su Google per credere: esistono anche le mascherine per i cani. E ci sono pure diversi modelli: da quelle chirurgiche, a quelle dotate di filtro. Un prodotto decisamente non necessario, ma a quanto pare appetibile, tanto che sono diverse le aziende e i venditori di Dpi per gli amici a 4 zampe.

E c'è già chi ha concluso l'acquisto. Non è difficile imbattersi in padroni che passeggiano con cani muniti di mascherina: dalla Cina, a Milano, passando per Brescia. Sul lago di Garda, come in città c'è chi ha dotato anche il proprio amico a 4 zampe delle dovute protezioni per non contrarre il virus. Un meticcio munito di mascherina è stato 'paparazzato' nel centro di Toscolano Maderno.