Confcommercio Brescia: «Sagre pericolo per cittadini e ristorazione»

“Ci appelliamo al buonsenso della Amministrazioni comunali affinché annullino o perlomeno selezionino il più possibile lo svolgimento delle sagre sia per garantire la sicurezza dei cittadini sia per non compromettere ulteriormente il settore della ristorazione”, così recita la lettera che Confcommercio Brescia, unitamente a Confesercenti della Lombardia orientale, ha inviato a tutti i sindaci dei Comuni della nostro provincia.

L’Ordinanza Regionale 566 del 12 giugno 2020 ha previsto la ripresa dello svolgimento delle sagre, tuttavia, senza introdurre particolari protocolli sanitari dedicati al settore della somministrazione. Tutto ciò si pone in netto contrasto con le complicate e dispendiose misure, tra le più importanti: extracosti per la sanificazione, riduzione dei coperti e riorganizzazione del lavoro, che ristoranti e bar hanno dovuto applicare in questa fase di ripresa ancora molto lenta per tutto il settore dei pubblici esercizi.

"Lo sforzo messo in campo dai ristoratori - prosegue la nota - rischia così di vedersi vanificato da una concorrenza sleale da parte di eventi che hanno, per la maggior parte, ormai perso ogni legame con la tradizione del territorio e sono diventate mere attività di business con oltre 1.600 appuntamenti annuali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da qui, Confcommercio Brescia ha espresso “forti preoccupazioni per la potenziale ripresa del fenomeno delle sagre in provincia di Brescia”, confidando “nel positivo accoglimento delle nostre istanze, nella consapevolezza che sarebbe un segno di grande vicinanza delle istituzioni alle difficoltà che molte imprese stanno attraversando”.