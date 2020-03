Brescia peggio che Bergamo: 1.009 positivi, 15 morti nelle ultime 24 ore

La città adesso ha paura, ha paura davvero: gli ultimi dati resi noti da Ats e Regione confermano che a Brescia sono più di un migliaio i positivi da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Più di Bergamo, il capoluogo della provincia fino ad oggi considerata l’epicentro dell’epidemia lombarda.

In città sono 156 i decessi in circa un mese, con un tasso di mortalità grezzo pari al 15,4% (su un totale di 1.009 casi di positività). Solo nelle ultime 24 ore si contano ben 15 morti. Per numero assoluto di contagi è solo Milano ad avere più casi, 2.438 dall’inizio dell’epidemia: Bergamo e Cremona sono a meno di 900.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per ovvi motivi legati al numero di abitanti, non è comunque Brescia la località della nostra provincia dove è più alta l’incidenza del contagio (ovvero la percentuale di contagiati ogni mille abitanti): ad ogni sono 5,14 ogni 1.000 residenti, meno della metà di Barbariga (11,17) e Longhena (12,15), quasi un terzo in meno rispetto a Cigole (14,07), Corzano (14,12) e Orzinuovi (13,05 casi ogni mille abitanti).