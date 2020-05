Coronavirus, movida 'anarchica' in Arnaldo: 2 poliziotti sono stati picchiati

Grazie all'ordinanza del sindaco Del Bono per la chiusura dei locali alle 21.30 e alla massiccia presenza di forze dell'ordine, sabato sera in piazzale Arnaldo non si sono registrati i folli assembramenti di venerdì. Ad ogni modo, ci avrebbe pensato anche il forte temporale che si è abbattuto sulla città a far rispettare le regole.

A causa alla mancanza di responsabilità di centinaia di persone, 39 locali - tra la piazza e le vie limitrofe - hanno perso e perderanno anche oggi una serata di incassi, già provati da due mesi lockdown. Ai titolari si chiede di far rispettare le regole dentro i bar e nei dehor, non certo lungo le strade (ad onor del vero, alcuni plateatici erano affollati all'inverosimile). Martedì in Prefettura ci sarà un vertice per decidere come controllare la zona: probabilmente sarà necessario un pattugliamento costante della polizia, visto che è risultato vano chiedere responsabilità ai cittadini.



Intanto emerge un nuovo particolare dalla notte "anarchica" di venerdì: quando la Locale è intervenuta per cercare di sgomberare la piazza, due agenti sono stati aggrediti da un uomo. Era ubriaco fradicio (nel suo sangue sono state poi trovate anche tracce di cannabinoidi): quando i poliziotti hanno cercato di calmarlo e di portarlo lontano dall'assembramento, è andato in escandescenze ed è iniziata la colluttazione. I poliziotti sono finiti in ospedale per essere medicati, se la sono cavata con una prognosi di 15 giorni. L'aggressore è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.