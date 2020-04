Fase 2, a Brescia riaprono solo alcuni parchi e aree cani: l'elenco completo

Dal 4 maggio via libera alle passeggiate, mantenendo le distanze e indossando le mascherine, lungo i percorsi del Parco delle Colline (nel quale rientrano il Monte Maddalena, la Collina di Sant'Anna e la ciclabile del Mella) e del Parco delle Cave.

Lo ha fatto sapere palazzo Loggia in una nota in cui vengono precisate le disposizioni in vigore dal prossimo 4 maggio. Sarà possibile anche godere del verde del parco Manzoni, del parco Ducos 1 e 2, del parco Rosa Blu Amici dell’Anfass. Aperti anche il parco Giffoni al villaggio Sereno, il parco dei Poeti al villaggio Badia, il parco Sam Quilleri di Campo Marte, il parco Caduta del Muro di Berlino, il parco Croce Rossa e il parco Torri Gemelle. Si potrà passeggiare all'interno delle citate aree verdi, ma non utilizzare le zone dedicate all’attività sportiva e le aree attrezzate per il gioco dei bambini e per l’attività motoria degli adulti.

Anche le relative aree cani torneranno a poter essere utilizzate, ma per un massimo di 15 minuti, come indicato nella tabella a fondo pagina. Resta vietata ogni forma di assembramento. Non solo: dovrà essere garantita la distanza prevista dalle disposizioni nazionali e ognuno dovrà indossare una mascherina. Alle forze dell'ordine il compito di vigilare affinché vengano rispettate le disposizioni di legge.

Tutti i parchi, i giardini, le aree verdi comunali e quelle per i cani non citati nel precedente elenco resteranno chiusi. Al loro interno saranno consentiti esclusivamente i lavori di manutenzione, eseguiti dalle ditte incaricate dal Comune. Resta proibita anche qualsiasi attività di vendita e di somministrazione di qualunque tipo all’interno di tutti i parchi, a prescindere dal fatto che siano aperti o chiusi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery