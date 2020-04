Coronavirus, troppi clienti e consumano pure bevande alcoliche: chiuso negozio

Nessun rispetto del distanziamento sociale in un mini-market etnico di via Milano a Brescia. Il blitz degli agenti della Polizia locale di Brescia è scattato nei giorni scorsi: all'intero del negozio c'erano troppo persone. Non solo: alcuni clienti stavano pure consumando alcolici mentre intrattenevano una conversazione. In barba alle restrizioni imposte dal Dpcm.



Inevitabilmente è scattata l'immediata chiusa del locale. Poi è arrivata la sospensione della licenza: la Prefettura di Brescia ha deciso che il negozio dovrà restare chiuso al pubblico per i prossimi 15 giorni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non solo negozi e supermercati nel mirino della Polizia Locale. Anche decine di cittadini sono finiti nei guai per aver violato i divieti per contenere la diffusione del Coronavirus. In un solo pomeriggio ben 30 persone sono state pizzicate mentre camminavo nei parchi - che, ricordiamo, sono off-limts - o lungo la ciclabile del Fiume Mella. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni previste.