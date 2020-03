Coronavirus, strage senza fine: 461 morti in Lombardia, 57 solo a Brescia

Più di mille nuovi ricoverati in tre giorni nella sola Lombardia, di cui oltre 100 in terapia intensiva: altri 1.500 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore, più di 300 in provincia di Brescia dove è stata raggiunta e superata la quota degli 8mila contagi. Bastano questi dati, purtroppo, per ricordarci che questa lunga battaglia non è ancora finita: le misure di distanziamento sociale, dicono, cominciano a fare effetto. Ma solo tra sabato e domenica sono morte altre 756 persone, in tutta Italia, di cui 416 in Lombardia (oltre il 55%).

Si continua a combattere. “Oggi abbiamo ampiamente superato i 1.600 posti letto in terapia intensiva, partendo da 724”, ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. “Sono arrivati 15 medici e infermieri polacchi – ha aggiunto – e 10 medici e 20 infermieri dall’Albania. Questi sono segnali importanti per noi, che abbiamo bisogno di rafforzare i presidi nelle aree più esposte. Ormai quasi tutti i nostri ospedali si sono riadattati per assistere le persone affette dal Coronavirus. Oggi l’area di Brescia è un altro dei fronti caldi che abbiamo”.

I dati nelle province lombarde

Più 335 casi nelle ultime 24 ore, più di 1.100 negli ultimi tre giorni: così Brescia ha raggiunto quota 8.013, di cui 1.068 in città (più 33 casi). E’ Bergamo la provincia più colpita, con 8.527 casi (più 178 in un giorno), ma ancora per poco: a Milano i positivi sono 8.329 (più 546), di cui 3.406 in città (più 247). Seguono le province di Cremona, 3.762 casi, Monza e Brianza (2.265), Lodi (2.057), Pavia (1.974), Mantova (1.550), Lecco (1.381).

Tra le singole città la più colpita è ovviamente Milano, seguita da Brescia (1.229 casi), Bergamo (1.068), Cremona (1.012), Crema (410), Monza (407), Lodi (387) e Codogno, 282, il paese simbolo della lotta al Covid-19 che dopo settimane di zona rossa e diversi giorni a zero contagi, anche domenica ha registrato cinque nuovi casi di positività.

Quasi 13mila i ricoverati in ospedale

In tutta la Lombardia sono 12.941 i ricoverati in ospedale, di cui 11.613 in buone condizioni (l’89,7% del totale), 461 in un solo giorno, e 1.319 in terapia intensiva (più 27 nelle ultime 24 ore), il 10,2% del totale dei ricoverati e il 3,2% del totale dei positivi, che ad oggi sono 41.007, di cui 6.360 deceduti (il 15,5%) e 21.706 dimessi, guariti o in isolamento domiciliare (il 52,9%). Anche a Brescia la triste conta dei morti non si ferma: sono 1.230 i decessi da quando tutto è cominciato, 57 nelle ultime 24 ore, ancora più di 100 negli ultimi due giorni. Un tragico bilancio, fanno sapere dalla Regione, che potrebbe non fermarsi per almeno un altro mese.