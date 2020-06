Coronavirus, dopo la paura la curva torna a scendere: 19 nuovi casi a Brescia

La “botta” da 400 e passa nuovi contagi solo in Lombardia di un paio di giorni fa per fortuna non si è fatta rivedere: un caso isolato negli ultimi dieci giorni, in parte conseguenza dell'impennata di tamponi ma che non spiega l'incidenza pari a oltre il 2,1% dei tamponi positivi sul totale dei processati, in linea con i dati dalla settimana precedente ma circa il doppio rispetto al dato del 6 giugno e circa il 50% in più rispetto ai dati di domenica 7.

Coronavirus: la situazione in Lombardia

La Lombardia rimane comunque osservata speciale: i 125 nuovi casi delle ultime 24 ore valgono il 63,45% del totale italiano (197), e portano a 90.195 i casi accertati di Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, pari al 38,38% di tutti i casi italiani (che sono 234.998). Nelle ultime 24 ore altri 21 decessi in Lombardia, quasi il 40% dei nuovi decessi italiani (53), che portano il totale lombardo a 16.270, il 48% di tutti i decessi per Coronavirus in Italia (33.899).

Nel Bresciano la situazione torna ad essere stabile, dopo l'impennata di 89 nuovi casi di un paio di giorni fa. Tra sabato e domenica sono 19 i nuovi contagi, che portano il totale a oltre 15mila casi dall'inizio dell'epidemia: 43 i nuovi casi a Milano, totale 23.408, solo 7 a Bergamo, totale 13.558. Sono due le province lombarde dove non si è registrato nessun nuovo contagio: Lecco e Mantova.

Coronavirus: la situazione in Italia

Ce ne sono altre tre dove la cifra è prossima allo zero: due nuovi casi a Lodi e a Monza e Brianza, un solo caso in provincia di Como. Nel resto d'Italia non c'è una sola regione (intera) che conta più nuovi casi della provincia di Brescia: +14 in Emilia Romagna, +13 in Liguria, +11 nel Lazio, +10 in Piemonte. Sono 6 le regioni a contagio zero delle ultime 24 ore: Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Puglia.

Ma ce ne sono altre cinque dove il contagio è al minimo: 2 nuovi casi in tutta la Valle d'Aosta, uno in Umbria, Sicilia, Toscana e Veneto. Ad oggi in tutta Italia sono stati processati 4,236 milioni di tamponi con test effettuati a 2,627 milioni di persone: in Lombardia sono 821.977 i tamponi totali e 485.842 le persone sottoposte a test.