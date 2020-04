Contagi in calo, ma si continua a morire: in 24 ore altri 282 decessi in Lombardia

Il dato sui nuovi casi è il più "bello" delle ultime settimane: 3.039 in Italia, 791 in Lombardia, 117 in provincia di Brescia (come non succedeva da tempo, forse da più di un mese). Ma la situazione è ancora drammatica: 604 i decessi italiani, 282 solo in Lombardia, 58 nel Bresciano (compresa la Valle Camonica). Per questo sono tutti concordi che non sia ancora finita, c’è ancora da aspettare: “Tutti gli indicatori sono positivi ed evidenziano come lo sforzo di tutti stia producendo risultati importanti – ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – ma che devono diventare ancora più evidenti e significativi”.

Calano i ricoveri in ospedale

“E’ imminente il weekend di Pasqua – ha aggiunto l’assessore – e dovremo passarlo ancora in casa. Dobbiamo stringere i denti perché serve un ultimo grande sforzo e non possiamo allentare la presa”. Pochi i nuovi casi, ma pochi anche i tamponi: in tutto 4.342 nelle ultime 24 ore, di cui il 18,1% positivi, circa la metà rispetto agli 8.107 realizzati lunedì.

Ma intanto si rinnova il dato positivo sui ricoveri ospedalieri: per il terzo giorno consecutivo è in calo il numero delle persone in ospedale per Coronavirus, più di un centinaio in meno. Sono 13.138 i ricoverati in ospedale, di cui 11.833 in buone condizioni (oltre il 90% del totale) e 1.305 in terapia intensiva (il 9,93% del totale dei ricoverati, il 2,49% sul totale dei positivi.

La situazione in Lombardia e in Italia

Sono 52.325 i casi di positività accertati in Lombardia dall’inizio dell’epidemia, più 791 nelle ultime 24 ore: Milano è la provincia più colpita, 11.787 casi di cui 4.744 in città (più 249 in un giorno), seguita da Bergamo (9.868, più 53) e Brescia (9.594, più 117). La triste conta dei decessi ha raggiunto quota 9.484 in tutta la Lombardia, 1.753 in provincia di Brescia (più 58 nelle ultime 24 ore).

In tutta Italia sono 135.586 i casi accertati dall’inizio dell’epidemia: 3.309 in più nelle ultime 24 ore, con 604 decessi (in calo, ma è ancora un dato altissimo). In tutto il mondo è stata superata quota 80mila vittima, ma con circa un milione e mezzo di contagiati in più di 170 Paesi. Giornata storica per il pianeta che lotta con la pandemia: a Wuhan, in Cina, dopo 76 giorni si è ufficialmente concluso il lockdown.