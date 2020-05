Coronavirus, Fase 2: un nuovo caso su due è in Lombardia, ancora 63 morti

Archiviato il primo giorno della Fase 2, resta alta l’attenzione sulla curva dei contagi: ad oggi quasi un nuovo caso su due di Coronavirus è ancora in Lombardia, dove è positivo circa un tampone ogni 15. I prossimi dieci giorni, massimo due settimane saranno decisive per capire se la battaglia è vinta o se invece si rischia di ricadere nell’incubo. Sono 211.938 i casi di positività accertati in tutta Italia, in crescita di 1.221 unità nelle ultime 24 ore: di questi 78.105 sono in Lombardia, il 36,85%, con 577 nuovi casi (il 47,25% di tutti i nuovi casi italiani).

Nella giornata di lunedì in Lombardia sono stati processati 7.978 tamponi, di cui il 7,23% (appunto, 577) sono risultati positivi. Sono 63 i lutti in tutta la regione, totale 14.294: il 32,3% del totale dei nuovi decessi (più 195 in tutta Italia) e il 49,15% dei morti complessivi da quando tutto è cominciato (29.079 in tutta Italia). Dopo una brusca scossa di assestamento, tornano a calare anche i ricoveri in ospedale.

I dati aggiornati per provincia

Sono 6.946 le persone in ospedale per Coronavirus in Lombardia, quasi 200 in meno rispetto a domenica di cui 6.414 (il 92,34%) in buone condizioni e 532 in terapia intensiva, il 35,97% dei ricoverati Covid in terapia intensiva in tutta Italia (che sono 1.479). I dati per provincia confermano quanto detto finora. Quasi un positivo su dieci è a Milano: 20.254 i casi accertati fino ad oggi, più 186 nelle ultime 24 ore, di questi 8.539 sono a Milano città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Brescia sono 13.122 i casi positivi da quando tutto è cominciato, più 94 nelle ultime 24 ore: seguono le province di Bergamo (11.538 casi, più 85), Cremona (6.109, più 3), Monza e Brianza (4.850, più 27) e Pavia (4.522, più 32). Altri sette decessi nel Bresciano tra domenica e lunedì, che portano il totale a 2.310.