Coronavirus: Brescia sfonda quota 13.000 contagi, aumentano i ricoveri in ospedale

La Fase 2 deve ancora cominciare ma è già il momento di andarci cauti, molto cauti: per la prima volta da giorni e giorni, forse settimane, in Lombardia aumenta il numero dei ricoverati in ospedale per Coronavirus. Sono 67 in più nelle ultime 24 ore: 13 in meno in terapia intensiva, totale 532, ma 80 in più tra i ricoverati in buone condizioni (che sono 6.609). Il totale è di 7.201 persone attualmente in ospedale, di cui il 91,77% in buone condizioni, pari al 38,33% di tutti i ricoverati per Covid in Italia: i ricoverati in terapia intensiva sono il 39,44% del totale italiano.

Coronavirus in Lombardia: gli ultimi aggiornamenti

A parte questo piccolo dietrofront, a quanto pare solo un assestamento, i dati sono in continuo miglioramento. Sono 77.528 i casi accertati di Coronavirus in Lombardia da quando tutto è cominciato, pari al 36,79% del totale italiano, che è pari a 210.717: sono 526 i nuovi casi lombardi, il 37,86% dei nuovi casi italiani (1.389 nelle ultime 24 ore). In Lombardia è positivo il 7,35% degli ultimi tamponi processati, circa il doppio rispetto ai dati del 2 maggio (con 533 nuovi positivi per 13.058 tamponi).

Dati e casi provincia per provincia

Ad oggi sono 36.926 gli attualmente positivi in Lombardia, più 259 nelle ultime 24 ore, più 453 negli ultimi due giorni. In provincia di Brescia superata soglia 13mila, con 13.028 casi accertati dall’inizio dell’epidemia: più 28 nuovi casi per i dati della Regione, sono più 40 invece (ma in fase di aggiornamento) per i dati resi noti da Ats. La nostra provincia piange solo due croci nelle ultime 24 ore, totale 2.303. E’ ancora Milano il territorio più colpito: con 118 nuovi casi è stata sfondata quota 20mila (20.068 casi totali di cui 8.941 in città).

Nelle altre province la crescita più sostanziosa è a Monza e Brianza, con 78 nuovi casi nelle ultime 24 ore (totale 4.823), seguita da Bergamo (più 59, totale 11.453), Pavia (più 34, totale 4.490) e Cremona (più 18, totale 6.106). Sono 42 i decessi lombardi tra sabato e domenica, il 15,61% dei nuovi decessi italiani: sono invece 14.231 i decessi totali in Lombardia, pari a oltre il 50% dei decessi italiani per Coronavirus (che sono 28.236).