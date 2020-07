Coronavirus: 98 nuovi casi e 21 morti in Lombardia. I Comuni bresciani più a rischio

Sono 98 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: di questi 36 sono considerati “debolmente positivi” e 30 in seguito ai test sierologici. La triste conta dei decessi si aggiorna con altre 21 croci, che portano il totale a 16.671: la buona notizia è che continua il calo dei ricoverati in ospedale, ad oggi 41 in terapia intensiva e 231 in buone condizioni (36 in meno).

Coronavirus: i dati per provincia

I dati per provincia: solo 9 casi nel Bresciano, totale 15.653, 5 a Cremona (totale 6.621), 28 invece a Milano di cui 17 in città (totale 24.428) e 23 a Bergamo (14.420 dall'inizio dell'epidemia). Dal 15 al 30 giugno in tutta la provincia di Brescia si contano 177 nuovi positivi, una media di poco inferiore ai 12 casi al giorno.

Il Giornale di Brescia ha pubblicato l'elenco dei Comuni dove per il maggior numero di giorni si sono registrati nuovi di positività: nessun focolaio, sia chiaro, ma sono questi i Comuni dove la circolazione del Covid-19 è più intensa, anche nella Fase 3.

I Comuni a “rischio” nel Bresciano

Nel dettaglio, a Brescia si sono registrati nuovi positivi in 28 giorni su 30: seguono Rezzato (12 giorni su 30), Chiari (11 giorni su 30), Borgosatollo, Concesio, Ghedi, Iseo, Lumezzane, Mazzano, Ospitaletto, Palazzolo sull'Oglio, Sarezzo e Travagliato (10 giorni su 30), Manerbio, Montichiari, Rovato e Villa Carcina (9 giorni su 30).