Coronavirus: Brescia è la prima provincia italiana per nuovi contagi

Ormai la decisione è presa, sarà difficile tornare indietro: dal 3 giugno tutte le regioni italiane riapriranno. Anche quelle dove la situazione dei contagi è ancora tra le più critiche, come quelle del Nord, in particolare (e non poteva che essere così) la Lombardia, dove nelle ultime 24 ore si sono registrati ancora 382 contagi, pari al 64,42% di tutti i nuovi contagi in Italia. Per intenderci, senza i nuovi casi Covid lombardi, in tutto il Belpaese sarebbero solo 211.

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Di questi la stragrande maggioranza sono al Nord: più 74 in Emilia Romagna, più 58 in Piemonte, più 16 in Liguria, più 12 in Veneto. Sono quattro invece le regioni in cui non si sono registrati nuovi contagi (Umbria, Sardegna, Calabria e Basilicata) e otto quelle in cui i nuovi contagi sono meno di dieci (Toscana, Marche, Campania, Puglia, Sicilia, Friuli, Abruzzi, Valle d'Aosta e Molise).

Nel Bresciano sono 90 i nuovi casi di Coronavirus, la provincia con l'aumento più consistente in Italia: tre i decessi nelle ultime 24 ore, uno a Sarezzo e due in Valcamonica, che portano il totale a 2.674, pari al 16,74% dei 15.974 decessi lombardi, 20 tra mercoledì e giovedì, un dato che a sua volta vale il 48,19% del totale dei decessi italiani per Covid-19 (33.142, 70 nelle ultime 24 ore).

Coronavirus: la situazione in Lombardia

Questa la situazione in Lombardia: 22.908 casi totali a Milano, più 76, di cui 9.718 in città; 14.612 a Brescia (più 90), 13.244 a Bergamo (più 69), 6.429 a Cremona (più 13), 5.480 a Monza e Brianza (+14), 5.261 a Pavia (più 9). Il dato complessivo – 382 nuovi casi positivi – è stato elaborato sulla base di 15.974 tamponi processati, il che significa che i tamponi positivi sono ancora il 2,5% sul totale. Dall'inizio dell'epidemia sono 88.183 i casi accertati di Coronavirus in Lombardia, pari al 38,05% di tutti i casi italiani (che sono 231.732).

Ospedali e magistratura

Continua a calare la pressione sugli ospedali, con oltre 150 ricoverati in meno. Attualmente sono 3.643 le persone ricoverate in Lombardia per Covid-19, di cui 3.470 in buone condizioni (il 95,25%) e 173 in terapia intensiva, pari al 35,37% di tutti i ricoverati in terapia intensiva d'Italia per Coronavirus (489). In Lombardia riflettori puntati anche sul fronte giudiziario: i magistrati hanno già sentito l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, nel frattempo la Regione ha querelato la Fondazione Gimbe, che ha espresso parecchi dubbi sulla gestione e comunicazione dei dati relativi all'emergenza sanitaria. Si vedrà.