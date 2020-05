Coronavirus: in Lombardia 216 nuovi casi e 58 morti nelle ultime 24 ore

L'ombra del Coronavirus ha allentato la sua morsa, anche se nelle ultime 24 si piangono ancora 117 croci: e restano ancora parecchi dubbi sulle riaperture totali (previste dal 3 giugno in poi) di tutto il territorio italiano. Sono tre le regioni osservate speciali, su tutte ovviamente la Lombardia ma poi anche Piemonte e Liguria: insieme valgono quasi l'85% dei nuovi contagi italiani, fermi a zero in quattro regioni (Basilicata, Valle d'Aosta, Umbria e Marche) e sotto la quota dei 10 nuovi casi in altre nove (Veneto, Campania, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Sardegna, Calabria e Molise).

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Sono 584 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia, ma sarebbero solo 200 senza la Lombardia: nella prima regione italiana sono infatti 384 i nuovi casi di positività al Covid-19, anche se di questi sono 216 i nuovi casi delle ultime 24 ore, pari al 51,92% del totale italiano aggiornato (416) e altri 168 sono i positivi che emergono dai tamponi effettuati a seguito di test sierologici fatti su iniziativa dei singoli cittadini processati da Ats Bergamo negli ultimi sette giorni.

Il totale dei casi lombardi, anche con i primi tamponi post-sierologici, è di 87.801 casi dall'inizio dell'epidemia, pari al 37,98% del totale italiano (231.139): come detto, purtroppo, si continua a morire, con 58 decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore, pari al 49,57% di tutti i nuovi decessi italiani, che portano il totale regionale a 15.954‬, pari al 48,24% di tutti i decessi italiani per Covid, 33.072.

Nuovi positivi dai test sierologici privati

Stabile la pressione sugli ospedali: sono 3.801 le persone attualmente ricoverate in ospedale per Covid-19 in Lombardia, di cui 3.626 (il 95,39%) in buone condizioni e 175 in terapia intensiva. Nei dati per singola per provincia “sballa” il dato di Bergamo, con 198 nuovi positivi totali ma solo 30 nelle ultime 24 ore, e gli altri 168 dai tamponi eseguiti da Ats nell'ultima settimana dopo gli esiti dei test sierologici privati.

L'Ats di Bergamo segnala inoltre che 118 dei 168 (circa il 70%) risultano debolmente positivi: “Presentano tracce di Rna virale – spiega l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera – e vengono considerati positivi in via precauzionale. Pertanto su questi verrà effettuato un secondo tampone tra una settimana”. Sono 33 i nuovi casi bresciani per la Regione, invece 36 per Ats: 6 i decessi di cui due a Brescia città e uno a Nuvolera, Ospitaletto, Rovato e Vobarno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I casi per provincia

A Milano 68 nuovi casi, totale 22.832 di cui 9.679 in città, a Cremona 16 (totale 6.416), a Monza e Brianza 6 (totale 5.466), a Pavia 23 (totale 5.252), a Varese 17 (totale 3.537), anche a Lodi sono 22 (totale 3.434), mentre e solo la provincia di Lecco quella in cui sono si sono registrati nuovi contagi. In tutta la regione sono 24.037 gli attualmente positivi, dunque persone infette o ricoverate in ospedale in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi.