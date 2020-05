Coronavirus: in Lombardia 148 casi e 34 morti, ma quasi 300 ricoverati in meno

La mera illusione degli “zero decessi” si è frantumata al primo vero aggiornamento: non solo nelle ultime 24 ore la triste conta dei morti in Lombardia si aggiorna di 34 nuovi croci, il 36,95% di tutti i nuovi decessi italiani con o per Coronavirus. Ma un po' alla volta le varie Ats territoriali stanno sistemando i conti per quanto riguarda i deceduti di domenica, quando non erano stati annunciati decessi. Due solo a Brescia tra sabato e domenica, ma che diventano 12 tra domenica e lunedì: tre a Verolavecchia, uno a Brescia, Bagnolo Mella, Bione, Calcinato, Flero, Lumezzane, Salò, Valvestino e Villa Carcina.

Gli ultimi aggiornamenti

Il totale bresciano dall'inizio dell'epidemia è di 2.260: il 14,23% di tutti i morti lombardi, che sono 15.874, dato che a sua volta vale il 48,28% di tutti i decessi italiani (32.877). Tra domenica e lunedì sono 148 i nuovi casi accertati di positività al Covid, il 49,33% di tutti i nuovi casi in Italia (che sono 300) che portano il totale a 87.258 in Lombardia, il 37,91% del totale italiano (230.158).

Solo 148 casi ma a fronte di 5.641 tamponi, quasi quattro volte in meno di quelli processati venerdì: il che fa risalire il tasso di positività al 2,5%, più del doppio dei dati registrati negli ultimi due o tre giorni. I dati per provincia raccontano di aggiornamenti in corso, tra Regione e Ats: il Pirellone segnala soltanto 3 nuovi casi nel Bresciano (totale 14.479), quando Ats ne ha rilevati 50 (e manca ancora la Valle Camonica).

I dati per provincia

Le altre province in Lombardia: 46 nuovi casi a Milano, totale 22.726; 48 nuovi casi a Bergamo (12.954 casi totali), 5 a Cremona (6.396), 21 a Monza e Brianza (5.460). La provincia di Mantova è l'unica in cui non si sono registrati nuovi casi di positività (totale 3.320). Continua a calare la pressione sugli ospedali.

Nelle ultime 24 ore quasi 300 ricoverati in meno: il totale per la prima volta scende sotto 4mila, 3.917 per la precisione, di cui 3.721 (il 95%) in buone condizioni e 196 in terapia intensiva, pari al 36,23% di tutti i ricoverati Covid in terapia intensiva d'Italia.