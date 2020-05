Coronavirus: in Lombardia più della metà dei nuovi casi italiani, 59 a Brescia

Mancano i dati, almeno per ora, dunque nessun nuovo decesso in Lombardia tra sabato e domenica: sono 50 invece i morti per o con Coronavirus in tutto il resto d'Italia. Per quanto riguarda i nuovi casi di positività, la nostra regione vale ancora il 50% del totale italiano: 285 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, su 11.457 tamponi processati (pari al 2,5%: in linea con i dati di sabato ma più del doppio rispetto a venerdì scorso). In tutta Italia sono 531 i nuovi casi, di cui il 53,67% in Lombardia: il che significa che senza la regione sarebbero solo 246 i nuovi casi italiani.

Coronavirus in Lombardia: i dati per provincia

Il totale dei casi lombardi dall'inizio dell'epidemia è di 87.110, il 37,89% dei 229.858 casi totali in Italia, così distribuiti: 22.680 a Milano, di cui 9.597 in città con 64 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 14.476 a Brescia (più 59 casi nelle ultime 24 ore), 12.906 a Bergamo (+72), 6.391 a Cremona (+8), 5.439 a Monza e Brianza (+18), 5.202 a Pavia (+18), 3.757 a Como (+10), 3.506 a Varese (+16), 3.403 a Lodi (+3), 3.320 a Mantova (+6), 2.720 a Lecco (+3) e 1.416 a Sondrio (+2).

In lieve calo anche il numero dei pazienti ricoverati, circa una decina in meno: in tutto sono 4.214‬, di cui 4.017 in buone condizioni (pari al 95,32% del totale) e 197 in terapia intensiva, pari al 35,62% di tutti i ricoverati per Covid in terapia intensiva in Italia (553). Il numero totale degli attualmente positivi è di 56.594, di cui 25.614 in Lombardia. Sono 32.785 i morti accertati dall'inizio dell'epidemia (anche se per l'Inps potrebbero essere quasi 20mila di più).