Coronavirus: a Brescia 130 casi in due giorni, quasi 16mila morti in Lombardia

A pochi passi da noi il Veneto festeggia per la prima volta gli zero contagi: sarà un cammino ancora lungo per le province lombarde. Sono 316 i nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, su un totale di 14.702 tamponi processati: di questi, il 2,1% è risultato positivo, il dato più basso dal 1 aprile scorso. In lieve calo rispetto al dato di mercoledì, quando su 11.508 tamponi erano positivi il 2,55%, ma ancora più del doppio rispetto alla media nazionale (che è intorno all'1%).

Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti

Senza la Lombardia sarebbero solo 326 i nuovi contagi italiani, che diventano 642 con i numeri lombardi, che da soli valgono il 49,22% dei nuovi casi e il 37,76% dei casi totali (86.091 in Lombardia, 228.006 in tutta Italia). La buona notizia è che in 24 ore sono stati dimessi più di 150 pazienti dagli ospedali: attualmente i ricoverati lombardi per Covid-19 sono 4.345, di cui 4.119 in buone condizioni (il 94,8%) e 226 in terapia intensiva, pari al 35,31% di tutti i pazienti Covid italiani in terapia intensiva (640).

In Lombardia 75 nuovi decessi

Si registra però un nuovo aumento dei decessi: 75 in Lombardia nelle ultime 24 ore, pari al 48,07% dei nuovi decessi italiani (156). Il totale lombardo si avvicina a quota 16mila da quando tutto è cominciato, 15.737 per la precisione, circa la metà di tutti i decessi italiani per Coronavirus (32.486). Impennata di decessi anche nel Bresciano: sono 13 tra mercoledì e giovedì, di cui due a Brescia e gli altri ad Adro, Botticino, Cazzago San Martino, Gardone Valtrompia, Mazzano, Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Sarezzo, Villanuova sul Clisi e Vobarno.

I dati per provincia

La nostra provincia è ancora la seconda in Lombardia (e dunque in Italia) per nuovi contagi: 77 nelle ultime 24 ore, 127 negli ultimi due giorni, che portano il totale a 14.326. Sono 83 i nuovi casi nel Milanese: 22.455 i casi totali, di cui 9.490 in città. Le altre province: 48 nuovi casi a Bergamo, totale 12.681, 23 a Pavia (totale 5.105), 15 a Cremona (totale 6.365), 8 a Monza e Brianza (totale 5.396) e Mantova (totale 3.308).