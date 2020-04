Coronavirus, gli ospedali respirano: ma in Lombardia quasi mille nuovi casi e 203 morti

Non si può negare che gli indicatori per così dire “clinici” siano tutti in miglioramento: per il secondo giorno consecutivo in tutta Italia è in calo il numero dei malati da Coronavirus considerati “attualmente positivi”. Ma si continua a morire, e anche questo è un dato che non può e non deve essere sottovalutato: 534 decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 24.648, cinque volte i morti di Cina o Germania, di cui 12.579 in Lombardia (il 51,03% del totale) di cui 203 solo tra lunedì e martedì.

Cala il pressing sugli ospedali

Sono 183.957 i casi positivi in Italia da quando tutto è cominciato, più 2.729 nelle ultime 24 ore: sono 67.931 in Lombardia, ben oltre un terzo, con 960 nuovi casi di cui quasi la metà a Milano, su un totale di 6.711 tamponi effettuati. Ecco, il problema dei tamponi: a livello nazionale se ne contano più di un milione e mezzo, ma di questi circa un terzo (almeno mezzo milione) sono stati effettuati più volte alle stesse persone. Dunque sono solo 1 milione, ad oggi, le persone “tamponate”.

Come detto calano gli indicatori di pressione sugli ospedali. Sono 10.656 le persone attualmente ricoverate in Lombardia, che sono comunque tantissime: di queste 9.805 sono in buone condizioni, poco più del 92%, e 851 in terapia intensiva, il 34,44% di tutti i ricoverati in terapia intensiva d’Italia (che sono 2.471). In Lombardia si sono liberati circa 100 posti di terapia intensiva in tre giorni, e nello stesso lasso di tempo circa 200 posti tra i normali posti letto.

La situazione a Brescia e nel mondo

La situazione delle province vede crescite stabili nei territori più colpiti, tra cui Brescia (12.078 casi totali, più 74 nelle ultime 24 ore) e Bergamo (10.788): ma anche picchi ancora significativi nella provincia di Cremona (5.641 casi totali ma più 150 nelle ultime 24 ore) e soprattutto a Milano, più 408 casi e 16.520 totali (quasi un decimo di tutti i casi italiani). A Brescia la triste conta dei decessi ha raggiunto quota 2.254, con altri 26 morti tra lunedì e martedì. In tutto il mondo sono più di 170mila i deceduti, un quarto negli Stati Uniti, a fronte di 2 milioni e mezzo di contagi accertati.