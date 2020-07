Coronavirus, la luce in fondo al tunnel: in Lombardia 33 casi e nessun decesso

Per la Lombardia può essere davvero al luce in fondo al tunnel, ormai superata la metà di luglio: i dati sul contagio resi noti dalla Regione sono i più bassi di sempre, da quando tutto è cominciato. Sono solo 33 i nuovi casi di positività al Covid-19, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 considerati “debolmente positivi”: per la prima volta, dall'inizio dell'epidemia, nessun decesso per coronavirus in tutto il territorio regionale. Stabili i ricoveri in ospedale, 148 in buone condizioni e 22 in terapia intensiva.

Sono quattro le province che nelle ultime 24 ore hanno fatto registrare il contagio zero: Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio. Sono solo 6 i nuovi casi bresciani tra sabato e domenica, che portano il totale dei positivi a quota 15.387: i nuovi casi sono 7 a Bergamo, Milano e Monza, 3 a Cremona, 1 a Como, Pavia e Varese.

I Comuni bresciani “Covid-free”

Questi sono i Comuni bresciani “Covid-free”, ovvero quelli dove non si registrano nuovi contagi da almeno 28 giorni: Acquafredda, Adro, Agnosine, Angolo Terme, Barghe, Bassano Bresciano, Berzo Demo, Borno, Braone, Bovegno, Brione, Caino, Calvagese, Capriano del Colle, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Coccaglio, Collio, Dello, Edolo, Gardone Riviera, Gargnano, Idro, Lavenone, Lodrino, Lograto, Longhena, Losine, Lozio, Maclodio, Malegno, Marcheno, Marone, Milzano, Moniga, Montisola, Mura, Muscoline, Nuvolento, Odolo, Ome, Ossimo, Paitone, Pertica Bassa, Pezzaze, Pian Camuno, Polaveno, Polpenazze, Preseglie, Prevalle, Provaglio Valsabbia, Roè Volciano, Sabbio Chiese, San Paolo, Sellero, Seniga, Serle, Soiano, Sulzano, Temù. Tignale, Tremosine, Treviso Bresciano, Villachiara, Vione, Vobarno e Zone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A questi si aggiungono i Comuni con meno di 4 casi dall'inizio dell'epidemia: Capovalle, Incudine, Limone sul Garda, Marmentino, Monno, Paisco Loveno, Pertica Alta e Valvestino.