Covid-19, è un massacro: altri 57 bresciani morti. Cresce la rabbia sui tamponi

Mancano poco più di due settimane alla fine, se così ancora si può chiamare: ma sono già più di 8mila le aziende aperte in provincia di Brescia, oltre il 50% del totale. E sono a decine di migliaia in tutta la Lombardia, con oltre mezzo milione (a stare bassi, molto bassi) di pendolari che ogni giorno va al lavoro, prende l’auto, i treni o mezzi pubblici. Basta imboccare una tangenziale, o camminare lungo le strade della città: e non c’è bisogno di andare in fabbrica, ma basta osservare meccanici, negozi, banche e altro ancora.

La fase 2 dicono sia a un passo: quella della “convivenza” con il virus, in attesa di cura e vaccino, nel rispetto delle “quattro D” che da slogan diventano un mantra. E dunque la Distanza di almeno un metro, i Dispositivi di protezione individuale, la Digitalizzazione e lo smart working, la Diagnosi con i test sierologici per trovare (eventualmente) gli anticorpi. Ma siamo davvero pronti? Domanda lecita, anche a fronte degli ultimi dati resi noti dalla Regione.

Gli ultimi aggiornamenti in Lombardia

Sono 941 i nuovi casi di positività al Covid-19 in tutta la Lombardia, a fronte però di un parco tamponi che il 16 aprile ha sfiorato le 11mila unità. Detto questo, sono 63.094 i casi accertati dall’inizio dell’epidemia, il 37,34% del totale dei casi italiani, che sono 168.941 (più 3.786 in un giorno, ma oltre 61mila i tamponi processati). Non cala la triste conta dei decessi: più 231 in Lombardia, 11.608 totali, più 57 in provincia di Brescia, 2.106 totali, il dato peggiore dell’ultima settimana, e oltre.

Sono 525 i nuovi decessi in tutta Italia, 22.170 totali: in Lombardia il 52,36% dei morti italiani. I dati per provincia: a Brescia sono 168 i nuovi casi, ma solo 69 senza considerare i tamponi che proseguono nelle case di riposo e strutture per anziani. Ad oggi, comunque, sono 11.355 i casi di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia: è la seconda provincia dopo Milano (14.952 casi di cui 6.160 a Milano, più 277) e davanti a Bergamo (10.518, più 46). Seguono Cremona (5.273, più 71) e Monza e Brianza (3.932, più 54).

Calano i ricoveri in ospedale

La buona nuova, almeno così pare, è che stanno calando ancora i ricoverati in ospedale. Sono 12.388 in Lombardia, tra dimessi e nuovi ricoveri centinaia in meno in pochi giorni: speriamo sia questo il trend definitivo. Di questi 11.356 sono in buone condizioni, il 91,67%, e 1.032 in terapia intensiva, l’8,38% del totale dei ricoverati, oltre un terzo di tutti i ricoveri in terapia intensiva d’Italia.

“Università e ricerca avranno un ruolo di fondamentale importanza per la fase di riapertura – spiega il vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala – in quanto i nostri scienziati e virologi offriranno indicazioni importanti per quella che sarà la nostra nuova normalità, per operare nella sicurezza dei cittadini e dei nostri lavoratori, e far riprendere la nostra economia. Il Governo definirà quali attività riapriranno, noi intanto lavoriamo per offrire indicazioni scientifiche certe. Riprenderemo i riti che avevamo prima, ma verso una nuova normalità”.

Le polemiche sui tamponi

Sul tema della diagnosi e del tracciamento del contagio da Covid-19, la Regione rilancia con la app AllertaLOM, che permette un primo auto-screening su base volontaria. Ma potrebbe non bastare, come ribadito da tanti amministratori, che ancora una volta chiedono più tamponi. C’è anche il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono: “E’ importante sapere quanti tamponi si fanno, ogni giorno, nella nostra provincia – spiega – e soprattutto a chi. Se no diventa difficile sapere come sta andando il contenimento del contagio e quali azioni si devono adottare”. La Regione, infatti, non comunica a nessuno il dato sui tamponi delle singole province (sempre che sia in grado di darlo, a questo punto).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad oggi sono 232.674 i tamponi effettuati in Lombardia, da quando tutto è cominciato, di cui il 27,11% hanno dato esito positivo: 10.706 nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto agli ultimi giorni (7.098 il 15 aprile, 3.778 il 14). In poco più di un mese sono decuplicati i laboratori (da 3 a più di 30) per l’analisi dei tamponi: ma il numero dei tamponi stessi è solo triplicato (da circa 3mila a una media di 9mila). Anche da qui le polemiche.