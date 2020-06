Coronavirus, la luce in fondo al tunnel: 192 nuovi casi in Lombardia ma a Brescia un solo decesso

La battaglia sarà ancora lunga, molto lunga: prima di vedere un “contagio zero” in tutta la provincia ci sarà da aspettare (almeno) la fine dell'estate. Ma intanto, nell'altalena quotidiana dei numeri, per la prima volta in tutta la provincia si è registrato un solo decesso per Covid-19: non dovrebbe mancare molto, dunque, a raggiungere la quota degli “zero decessi”, un traguardo di cui non si ha memoria da quando tutto è cominciato.

Coronavirus in Lombardia: i dati per provincia

Sono 24 i nuovi casi di positività al Coronavirus in tutta la provincia, che portano il totale a 15.094: a Milano sono 46 i nuovi casi, totale 23.483, e 52 a Bergamo, la prima in Italia per nuovi casi (tra lunedì e martedì la leadership era toccata alla nostra provincia), totale 13.661. In tutta la Lombardia ancora nessuna provincia a contagi zero: +3 a Cremona (totale 6.505), +8 a Monza e Brianza (5.591), +5 a Pavia (5.423).

In tutta la regione sono 192 i nuovi positivi su un totale di 9.848 tamponi processati, di cui l'1,9% positivi: il dato è pari al 67,84% di tutti i nuovi casi italiani, 283, che portano il totale a 235.561, di cui 90.581 in Lombardia (il 38,45%). Per la prima volta sono meno di 100 i ricoverati nelle terapie intensive lombarde, a cui si aggiungono altre 2.660 persone attualmente in ospedale per Covid-19, ma in buone condizioni.

I dati in Lombardia e nel resto d'Italia

Sono solo 15, si fa per dire, i decessi lombardi delle ultime 24 ore: il 18,98% di tutti i nuovi decessi italiani, 79, la percentuale più bassa da settimane se non da mesi, forse da sempre da quando siamo stati travolti dalla pandemia. Sono 16.317 i morti lombardi per Covid “ufficiali”, pari al 47,93% di tutti i decessi italiani per Coronavirus (34.043).

Ma se in ogni provincia lombarda si registra almeno un contagio, anzi più di uno, sono ancora quattro le regioni italiane dove invece del Coronavirus nelle ultime 24 non c'è stata traccia: Calabria, Valle d'Aosta, Puglia e Marche. A fronte dei 192 nuovi casi in Lombardia, sono 23 i nuovi positivi nel Lazio, 21 in Piemonte, 18 in Emilia Romagna, 8 in Liguria, 5 in Campania, 4 in Veneto.