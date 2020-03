Coronavirus, Del Bono: "Questo è il nostro 11 settembre, ma la Leonessa si rialzerà"

In un video pubblica su Facebook, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono annuncia alcune misure straordinarie adottate per aiutare le famiglie colpite dall'emergenza Coronavirus, tra cui la sospensione delle rette degli asili nido e materne e la creazione di un fondo di contributo per i cittadini che entreranno in difficoltà economica: "Ribadisco ancora una volta la necessità di non uscire - scrive il primo cittadino -. Abbiamo bisogno di pensare che, stringendo i denti, fra qualche settimana questo momento di difficoltà verrà superato e potremo guardare a questi giorni, che sono il nostro 11 settembre, ricordando che Brescia è la Leonessa d’Italia che sa reagire e rialzarsi".

