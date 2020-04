Beccato a fare jogging con gli amici, aggredisce i poliziotti: arrestato

Sono solo alcuni dei tanti trasgressori di questo mese di lockdown, più di 3mila i sanzionati o denunciati in provincia di Brescia, più di 250 solo nel weekend appena trascorso. Ma c’è chi ha fatto anche peggio: la nuova settimana non è cominciata nel migliore dei modi tra città e hinterland. Due gli arresti nella sola giornata di lunedì, anche se per motivi diversi.

Beccato a fare jogging, aggredisce i poliziotti

Un ragazzo di 24 anni incensurato, e per questo subito scarcerato, è stato arrestato tra Via Boves e Via Signorini dopo che era stato notato da una volante della Questura di Brescia mentre faceva jogging in compagnia di un paio di amici. Due ragazzi sono riusciti a fuggire prima di essere raggiunti dalla Polizia, rientrando in casa.

Il 24enne ha provato invece a scappare a piedi: una volta raggiunto dagli agenti, invece di ammettere le proprie responsabilità li ha aggrediti con violenza. E’ stato arrestato con l’accusa di resistenza, e processato per direttissima: arresto convalidato ma niente carcere.

Spaccio di droga dal cancello di casa

Arresto convalidato anche per un 39enne bresciano che abita a Gussago con i genitori. I Carabinieri hanno beccato un suo cliente che si era appena allontanato con una busta di cocaina in tasca: i militari sono rapidamente risaliti al pusher, che anche in questi giorni di quarantena riusciva a piazzare la droga senza uscire di casa, raggiungendo gli acquirenti al cancello (e senza che gli anziani genitori si accorgessero di nulla).

Il blitz ha permesso di recuperare circa 50 grammi di cocaina, ancora da tagliare, che rivenduta al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 10mila euro. Il giovane è stato arrestato, il suo arresto convalidato (resterà ai domiciliari in attesa del processo). Insieme a lui denunciate altre due persone.