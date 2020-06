Comuni a contagio zero: i paesi del Bresciano liberi dal Coronavirus

Alle due 'isole felici', dove il virus non è mai arrivato (Irma e Magasa) si aggiungono progressivamente altri Comuni 'Covid-free'. Si tratta di paesi - in tutto sono 27 - dove da 28 giorni non si registrano nuovi casi: questo è infatti il periodo stabilito dall'Organizzazione mondiale della Sanità per poter definire una zona libera dal virus.

Si tratta per lo più di paesi con pochi abitanti o isolati, ma della lista fanno parte anche Comuni che nei mesi scorsi erano stati particolarmente colpiti dall'epidemia, come Pavone Del Mella dove, stando ai dati della Protezione Civile, da ben 36 giorni non si registrano nuovi contagi. Il bilancio è quindi fermo a 41 casi e 13 decessi.

Anche altri paesi della Bassa e dell'Ovest Bresciano - zone dove il virus ha colpito duro - sono ormai 'Covid-free'. Del gruppo fanno parte: Bassano Bresciano, Corzano, Fiesse, Gambara, Longhena, Offlaga e Villachiara.

Il record spetta però a Tremosine: il Comune gardesano non registra nuovi casi da ben 67 giorni ed è rimasto fermo a 4 contagi e due decessi. Zero casi, da più di 28 giorni, anche a Gargnano, Moniga, Pozzolengo, Sirmione, Soiano del Lago e Tignale. Tra i paesi che ce l'hanno fatta anche: Brione, Ceto, Losine, Monte Isola, Mura, Muscoline, Pertica Bassa, Prevalle, Provaglio Val Sabbia, Saviore dell'Adamello, Vallio Terme e Zone.

Poi ci sono Comuni dove il virus ha circolato pochissimo e i contagi dall'inizio dell'epidemia sono meno di 4. Del club - ristretto - fanno parte: Anfo, Capovalle, Incudine, Lavenone, Limone, Marmentino, Monno, Paisco Loveno, Pertica Alta e Valvestino.

Sono invece 96 i Comuni del Bresciano dove si segnalano ancora nuovi casi. Ma i numeri sono comunque in calo. Nell'ultima settimana si sono registrati in tutto 264 nuovi contagi, durante quella precedente erano stati 307, mentre il bilancio della prima settimana di maggio era di 507 casi.