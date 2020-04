Coronavirus in provincia di Brescia: 24 nuovi casi nelle ultime 24 ore

A partire da ieri, sabato 25 aprile, Ats Brescia non fornisce più le tabelle dettagliate dei contagi e dei decessi per ogni singolo comune di sua competenza. Non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune. La nuova tabella (che trovate sotto) tiene però conto dei tamponi effettuati agli operatori e agli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. Una decisione presa dal direttore generale Claudio Vito Sileo, il quale ritiene "i numeri dei nuovi casi positivi tra i cittadini molto bassi rispetto alle scorse settimane". Ricordiamo che la tabella non fotografa la situazione dei contagi e dei decessi avvenuti nei comuni della Valcamonica che sono di competenza dell'Ats Montagna.

Stando ad Ats Brescia nelle ultime 24 ore si sono verificati solo 22 nuovi casi: di cui 17 tra la popolazione generale. I restanti 5 riguardano gli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. La buona notizia riguarda i decessi: nessuna nuova croce nei comuni di competenza dell'Ats Brescia. Bene anche i dati dei guariti con doppio tampone negativo: sono in tutto 4.478, 79 in più rispetto a sabato.

Stando al bollettino di Regione Lombardia sono 24 i nuovi contagi nel Bresciano: il totale dei positivi è di 12.564.

