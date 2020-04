Coronavirus in provincia di Brescia: morti e contagi Comune per Comune | 20 aprile 2020

Alle 16.30 di lunedì 20 aprile, sono stati resi noti i nuovi dati di Ats Brescia riguardo il contagio da Coronavirus nella nostra provincia. Rispetto a domenica si sono registrati 36 casi in più e 19 decessi. Ricordiamo che il totale parziale non comprende i Comuni della Valcamonica, di competenza dell’Ats Montagna (aggiornati a sabato 18 aprile: i dati a fondo pagina, con 18 nuovi contagi e un decesso tra venerdì e sabato)



Ricordiamo, inoltre, che Ats ha deciso di scorporare i dati dei contagi nelle case di riposo, 'ripulendo' quindi le statistiche comunali, le cui tabelle - improvvisamente gonfiatesi la scorsa settimana - sono state rimodulate in base a questa nuova norma; si spiega così la decrescita che si registra in alcuni Comuni.



Ecco le tabelle complete:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ATS BRESCIA

20 Aprile 2020 Casi positivi Di cui deceduti Acquafredda 19 8 Adro 58 19 Agnosine 22 8 Alfianello 35 7 Azzano Mella 24 6 Bagnolo Mella 145 23 Bagolino 21 9 Barbariga 34 13 Barghe 6 Bassano Bresciano 24 6 Bedizzole 59 7 Berlingo 23 4 Bione 13 3 Borgo San Giacomo 88 18 Borgosatollo 117 19 Botticino 79 22 Bovegno 9 1 Bovezzo 58 12 Brandico 10 3 Brescia 1596 351 Brione 4 1 Caino 8 1 Calcinato 77 12 Calvagese d/r 8 1 Calvisano 58 19 Capovalle 3 2 Capriano del Colle 32 4 Capriolo 96 23 Carpenedolo 135 26 Castegnato 70 20 Castel Mella 86 14 Castelcovati 45 10 Castenedolo 95 16 Casto 18 4 Castrezzato 52 8 Cazzago s/m 106 28 Cellatica 34 6 Chiari 191 48 Cigole 29 9 Coccaglio 89 20 Collebeato 29 6 Collio 7 1 Cologne 50 15 Comezzano-Cizzago 29 5 Concesio 142 20 Corte Franca 57 13 Corzano 25 4 Dello 47 7 Desenzano del Garda 168 36 Erbusco 74 17 Fiesse 14 1 Flero 54 11 Gambara 32 5 Gardone Riviera 24 3 Gardone Val Trompia 74 15 Gargnano 9 Gavardo 109 17 Ghedi 137 32 Gottolengo 57 17 Gussago 161 38 Idro 12 4 Iseo 95 14 Isorella 33 10 Lavenone 1 Leno 126 22 Limone Sul Garda 1 Lodrino 13 4 Lograto 42 15 Lonato del Garda 121 17 Longhena 12 2 Lumezzane 118 30 Maclodio 9 1 Mairano 18 2 Manerba del Garda 28 5 Manerbio 177 41 Marcheno 33 9 Marmentino 2 Marone 21 6 Mazzano 61 11 Milzano 11 3 Moniga del Garda 19 6 Monte Isola 15 2 Monticelli Brusati 46 7 Montichiari 232 26 Montirone 67 18 Mura 5 2 Muscoline 14 1 Nave 81 17 Nuvolento 15 4 Nuvolera 33 9 Odolo 7 1 Offlaga 33 7 Ome 29 7 Orzinuovi 193 56 Orzivecchi 23 7 Ospitaletto 126 34 Padenghe sul Garda 44 14 Paderno Franciacorta 27 6 Paitone 15 1 Palazzolo sull'Oglio 177 52 Paratico 45 12 Passirano 70 13 Pavone del Mella 38 13 Pertica Bassa 10 Pezzaze 14 2 Polaveno 10 2 Polpenazze del Garda 17 3 Pompiano 35 5 Poncarale 39 10 Pontevico 95 21 Pontoglio 75 18 Pozzolengo 21 7 Pralboino 25 5 Preseglie 11 2 Prevalle 29 5 Provaglio d'Iseo 72 17 Provaglio Val Sabbia 6 Puegnago del Garda 17 2 Quinzano d'Oglio 66 22 Remedello 32 6 Rezzato 81 19 Roccafranca 37 10 Rodengo Saiano 81 22 Roè Volciano 30 7 Roncadelle 88 23 Rovato 154 36 Rudiano 29 4 Sabbio Chiese 27 8 Sale Marasino 24 7 Salò 79 11 San Felice del Benaco 23 4 San Gervasio 13 4 San Paolo 67 13 San Zeno Naviglio 42 10 Sarezzo 75 21 Seniga 12 3 Serle 33 Sirmione 50 8 Soiano del Lago 12 2 Sulzano 15 5 Tavernole sul Mella 6 1 Tignale 4 1 Torbole Casaglia 53 16 Toscolano Maderno 35 12 Travagliato 78 21 Tremosine 4 2 Trenzano 49 14 Treviso Bresciano 7 2 Urago d'Oglio 31 6 Vallio Terme 14 1 Valvestino 2 Verolanuova 111 33 Verolavecchia 38 14 Vestone 42 6 Villa Carcina 90 10 Villachiara 18 5 Villanuova sul Clisi 51 7 Visano 15 3 Vobarno 54 10 Zone 9 1 TOTALE 9.520 2.094

ATS MONTAGNA

18 Aprile 2020 Casi positivi Di cui deceduti Angolo Terme 26 6 Artogne 34 3 Berzo Demo 18 2 Berzo Inferiore 24 1 Bienno 42 4 Borno 40 5 Braone 5 1 Breno 52 9 Capo di Ponte 27 6 Cedegolo 11 Cerveno 9 3 Ceto 27 2 Cevo 15 2 Cimbergo 5 Cividate Camuno 30 5 Corteno Golgi 18 3 Darfo Boario Terme 139 17 Edolo 46 4 Esine 71 6 Gianico 31 5 Incudine 1 Losine 4 Lozio 4 Malegno 28 3 Malonno 36 3 Monno 2 Niardo 19 2 Ono San Pietro 12 2 Ossimo 11 Paisco Loveno 2 Paspardo 4 2 Piancamuno 29 3 Piancogno 43 3 Pisogne 74 10 Ponte Di Legno 13 3 Saviore dell'Adamello 7 1 Sellero 13 3 Sonico 15 2 Temù 5 Vezza d'Oglio 13 3 Vione 10 3 TOTALE 1.015 126