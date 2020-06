Coronavirus in provincia di Brescia: 30 nuovi contagi e un decesso nelle ultime 24 ore

Ats Brescia non fornisce le tabelle dettagliate dei contagi per ogni singolo paese di sua competenza e non è quindi più possibile, per noi di Bresciatoday.it, aggiornare i dati Comune per Comune quotidianamente. Per i decessi viene invece fornita la ripartizione territoriale: una sola croce si è registrata nelle ultime 24 ore, a Tignale.

La nuova tabella dei contagi (che trovate sotto) tiene conto dei tamponi effettuati agli operatori e agli ospiti delle case di riposo e delle residenze per disabili. I casi, nei Comuni di competenza dell'Ats Brescia, nelle ultime 24 ore sono stati 20: 18 tra la popolazione e 2 tra gli operatori delle residenze per anziani o per disabili. Giovedì erano 57, mercoledì 12, martedì 20, lunedì 58, domenica 18 e sabato 15. In aumento il numero di tamponi effettuati nella nostra provincia, come in tutta Lombardia: 14.837 (giovedì erano 13.376). Stabile il rapporto tra i test giornalieri e i nuovi casi positivi (sono 272 in tutta la regione) che è del 1,8%.

Il numero dei guariti, cioè delle persone con doppio tampone negativo, ha raggiunto il totale di 9.465, di cui 57 nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che la tabella non fotografa la situazione dei contagi e dei decessi avvenuti nei comuni della Valcamonica, che sono di competenza dell'Ats Montagna.

Stando al bollettino di Regione Lombardia, che tiene conto anche dei Comuni della Valcamonica, i casi registrati tra martedì e mercoledì sono 30, per un totale di 15.217.

Ecco le tabelle complete:

ATS BRESCIA

12 giugno 2020 Deceduti per Coronavirus Acquafredda 9 Adro 24 Agnosine 8 Alfianello 9 Anfo 2 Azzano Mella 6 Bagnolo Mella 28 Bagolino 13 Barbariga 13 Barghe 1 Bassano Bresciano 6 Bedizzole 10 Berlingo 4 Bione 5 Borgo San Giacomo 21 Borgosatollo 22 Botticino 23 Bovegno 1 Bovezzo 15 Brandico 4 Brescia 421 Brione 1 Caino 1 Calcinato 14 Calvagese d/r 1 Calvisano 23 Capovalle 2 Capriano del Colle 6 Capriolo 26 Carpenedolo 31 Castegnato 20 Castel Mella 17 Castelcovati 12 Castenedolo 23 Casto 5 Castrezzato 9 Cazzago s/m 35 Cellatica 6 Chiari 50 Cigole 12 Coccaglio 21 Collebeato 7 Collio 1 Cologne 16 Comezzano-Cizzago 5 Concesio 26 Corte Franca 16 Corzano 4 Dello 7 Desenzano del Garda 47 Erbusco 19 Fiesse 1 Flero 12 Gambara 6 Gardone Riviera 3 Gardone Val Trompia 19 Gargnano 0 Gavardo 20 Ghedi 37 Gottolengo 19 Gussago 46 Idro 6 Iseo 18 Isorella 12 Lavenone 1 Leno 27 Limone Sul Garda 0 Lodrino 4 Lograto 15 Lonato del Garda 23 Longhena 2 Lumezzane 45 Maclodio 1 Mairano 3 Manerba del Garda 5 Manerbio 45 Marcheno 8 Marmentino 0 Marone 9 Mazzano 14 Milzano 4 Moniga del Garda 6 Monte Isola 3 Monticelli Brusati 10 Montichiari 27 Montirone 19 Mura 2 Muscoline 2 Nave 22 Nuvolento 5 Nuvolera 12 Odolo 3 Offlaga 8 Ome 7 Orzinuovi 59 Orzivecchi 7 Ospitaletto 38 Padenghe sul Garda 16 Paderno Franciacorta 8 Paitone 1 Palazzolo sull'Oglio 61 Paratico 14 Passirano 16 Pavone del Mella 13 Pertica Alta 2 Pertica Bassa 1 Pezzaze 2 Polaveno 3 Polpenazze del Garda 3 Pompiano 6 Poncarale 11 Pontevico 28 Pontoglio 21 Pozzolengo 8 Pralboino 7 Preseglie 4 Prevalle 7 Provaglio d'Iseo 19 Provaglio Val Sabbia 1 Puegnago del Garda 2 Quinzano d'Oglio 24 Remedello 8 Rezzato 22 Roccafranca 12 Rodengo Saiano 31 Roè Volciano 7 Roncadelle 31 Rovato 42 Rudiano 4 Sabbio Chiese 11 Sale Marasino 11 Salò 16 San Felice del Benaco 4 San Gervasio 4 San Paolo 14 San Zeno Naviglio 10 Sarezzo 27 Seniga 5 Serle 0 Sirmione 13 Soiano del Lago 2 Sulzano 5 Tavernole sul Mella 1 Tignale 2 Torbole Casaglia 17 Toscolano Maderno 17 Travagliato 30 Tremosine 2 Trenzano 15 Treviso Bresciano 3 Urago d'Oglio 6 Vallio Terme 2 Valvestino 3 Verolanuova 37 Verolavecchia 15 Vestone 9 Villa Carcina 17 Villachiara 6 Villanuova sul Clisi 9 Visano 4 Vobarno 13 Zone 3 TOTALE 2.514





Data Totale casi

positivi DI CUI

Casi Positivi

Popolazione Generale DI CUI

Casi Positivi Ospiti

RSA/RSD e SocioSanitario DI CUI

Casi Positivi Operatori

RSA/RSD e SocioSanitario Dal 24 febbraio

al 15 marzo 2.772 Dal 16 al 31 marzo 4.997 Dal 01 al 15 aprile 2.448 16 aprile 157 70 72 15 17 aprile 102 56 29 17 18 aprile 109 52 39 18 19 aprile 152 38 100 14 20 aprile 52 36 13 3 21 aprile 71 35 27 9 22 aprile 70 26 29 15 23 aprile 167 69 56 42 24 aprile 96 30 44 22 25 aprile 58 24 28 6 26 aprile 27 21 6 0 27 aprile 48 19 21 8 28 aprile 67 14 42 11 29 aprile 60 25 29 6 30 aprile 53 31 12 10 1 maggio 45 28 14 3 2 maggio 28 25 0 3 3 maggio 40 36 4 0 4 maggio 67 22 29 16 5 maggio 21 8 9 4 6 maggio 74 53 8 13 7 maggio 93 69 13 11 8 maggio 66 53 10 3 9 maggio 34 30 2 2 10 maggio 35 34 0 1 11 maggio 55 54 0 1 12 maggio 43 41 1 1 13 maggio 95 76 9 10 14 maggio 92 79 8 5 15 maggio 45 36 7 2 16 maggio 73 63 9 1 17 maggio 24 22 1 1 18 maggio 27 25 2 0 19 maggio 13 11 1 1 20 maggio 47 45 1 1 21 maggio 58 56 2 0 22 maggio 20 19 0 1 23 maggio 27 23 3 1 24 maggio 12 12 0 0 25 maggio 50 47 3 0 26 maggio 11 8 3 0 27 maggio 36 26 9 1 28 maggio 59 55 3 1 29 maggio 60 55 4 1 30 maggio 33 32 1 0 1 giugno 6 6 0 2 giugno 19 19 0 3 giugno 41 40 0 1 4 giugno 10 10 0 0 5 giugno 67 67 0 0 6 giugno 15 15 0 0 7 giugno 18 18 0 0 8 giugno 58 58 0 0 9 giugno 20 18 2 0 10 giugno 12 10 2 0 11 giugno 57 53 2 2 12 giugno 20 18 0 2 Totale

complessivo 13.255

