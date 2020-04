Aumentano i nuovi contagi, ma calano i decessi: 56 nelle ultime 24 ore

257 nuovi contagi, contro i 159 registrati tra mercoledì e giovedì: il numero non aiuta a guardare con troppo ottimismo ai prossimi giorni, ma la spiegazione potrebbe essere dovuta al forte incremento dei tamponi analizzati (a confermarlo è stato lo stesso assessore Gallera, nella consueta conferenza stampa pomeridiana in Regione). Se giovedì, infatti, si è registrato il numero più basso di nuovi contagi, era in qualche modo naturale attendersi un recupero nella giornata di ieri, fatto che si è puntualmente verificato.

Il dato positivo in termini assoluti è invece quello dei decessi. Anche se le valutazioni giorno per giorno lasciano il tempo che trovano, è significativo che i nuovi decessi (ufficiali) tra giovedì e venerdì siano stati "solo" 56, ancora in calo rispetto ai 67 del giorno prima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una curiosità: i Comuni bresciani che resistono, e non registrano alcun caso di coronavirus, sono solo 5, sono tutti piccoli Comuni, e sono tutti in qualche modo isolati, o meno semplici da raggiungere: Anfo, Irma, Limone, Magasa e Pertica Alta.