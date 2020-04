Emigrata in Svizzera da anni, regala 10.000 mascherine al suo paese natale

Anche se da tanto tempo è lontana dal suo paese natale, ha voluto comunque fare un bellissimo regalo ai suoi concittadini: la bornese Anna Maria Pessina, da decenni trapiantata in Svizzera, insieme al marito Eric Favre ha donato 10mila mascherine al Comune di Borno. Lo riferisce il municipio in una breve nota.

“Sono un dono preziosismo – fa sapere il Comune – frutto della generosità di una nostra concittadina, una bornese che vive in Svizzera ma che non ha mai smesso di amare il suo paese. Hanno fatto un lungo viaggio, partite dalla Cina tra difficoltà e blocchi doganali, ma sono arrivate”.

Distribuite in paese e non solo

Si tratta di mascherine FFP2, quindi ad alto livello di protezione (oltre il 90% sia per chi le indossa sia per chi si trova di fronte la persona con la mascherina). Da giovedì mattina sono in distribuzione in tutto il paese, grazie ai volontari del Gruppo Alpini.

Le mascherine sono così tante che sarà possibile distribuirle anche per i Comuni vicini, come Ossimo e Lozio: saranno inoltre messe a disposizione di medici, operatori sanitari e forze dell’ordine. “Intanto il nostro immenso grazie – conclude il municipio – va ad Anna e a suo marito Eric per il loro gesto, e per avere sempre Borno nel cuore”.