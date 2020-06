Coronavirus in Italia: ancora 49 morti, 262 nuovi casi (il 62% in Lombardia)

Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 20 giugno 2020

„

L'epidemia del nuovo coronavirus in Italia: il bollettino di sabato 20 giugno 2020. Sono 49 i morti in Italia per Coronavirus nelle ultime 24 ore. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sale così a 34.610 il totale dei decessi. I casi positivi sono aumentati di 262 rispetto a venerdì: di questi, 165 (il 63%) sono stati registrati in Lombardia.

Sono invece 8 le Regioni senza nuovi contagi. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 238.275. Nel Paese ci sono ancora 21.212 positivi (-331 rispetto a venerdì): i pazienti ricoverati con sintomi sono 2.474 (-158), quelli in terapia intensiva 152 (-9). In isolamento domiciliare si trovano ancora 18.586 persone. Il totale dei guariti è intanto salito a 182.453 (+546). In tutto sono stati eseguiti 4.943.825 tamponi (+54.722) per un totale di 3.017.169 casi testati.

Coronavirus in Italia: sabato 20 giugno 2020

Attualmente positivi: 21.212

Deceduti: 34.610 (+49, +0,1%)

Dimessi/Guariti: 182.453 (+546, +0,3%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 152 (-9, -5,6%)

Tamponi: 4943.825 (+54.722)

Totale casi: 238.275 (+262, +0,11%)

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 13.911 in Lombardia, 2.088 in Piemonte, 1.207 in Emilia-Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella Provincia autonoma di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella Provincia autonoma di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise e 8 in Basilicata.

Coronavirus, i dati regione per regione

Il dato qui sotto, suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia, include vittime e guariti), mentre il dato tra parentesi riguarda gli attualmente positivi.

Lombardia: 92.840 (13.911)

Piemonte: 31.215 (2.088)

Emilia-Romagna: 28.198 (1.207)

Veneto: 19.238 (575)

Toscana: 10.207 (414)

Liguria: 9.920 (250)

Lazio: 8.009 (987)

Marche: 6.768 (539)

Campania: 4.615 (125)

Puglia: 4.525 (220)

P.A. Trento: 4.458 (51)

Friuli Venezia Giulia: 3.304 (83)

Abruzzo: 3.281 (404)

Sicilia: 3.070 (140)

P.A. Bolzano: 2.618 (76)

Umbria: 1.438 (17)

Sardegna: 1.369 (28)

Valle d'Aosta: 1.193 (6)

Calabria: 1.167 (30)

Molise: 441 (53)

Basilicata: 401 (8)

L'epidemia di Covid-19 in Lombardia fa registrare 23 nuovi decessi, per un totale di 16.557 morti secondo quanto riporta la Regione. I nuovi casi sono 165, di cui 102 a seguito di tamponi sierologici e con un rapporto dell'1,8% fra positivi e tamponi effettuati (9.314 per complessivi 949.134). Aumentano così a 92.840 le persone positive in regione dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Gli attualmente positivi sono 13.911 (-134); i guariti/dimessi 62.372 (+276), mentre calano a 54 i ricoverati in terapia intensiva (-6) e a 1.401 i degenti in altri reparti (-136). Milano, Bergamo e Brescia sono le province che restano più colpite da Covid-19 in Lombardia. Secondo i dati diffusi dalla Regione, rispetto a venerdì i casi per provincia sono infatti a Milano 24.130 (+69), di cui 10.256 (+26) a Milano città; a Bergamo 14.096 (+31) e a Brescia 15.442 (+27). Lodi e Pavia riportano zero contagi. Le altre province: Como 4.051 (+8), Cremona 6.576 (+2), Lecco 2.815 (+4), Lodi 3.554 (0), Mantova 3.440 (+3), Monza e Brianza 5.727 (+8), Pavia 5.533 (0), Sondrio 1.563 (+6), Varese 3.854 (+5).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“