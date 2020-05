Per andare al lavoro autocertificazione non necessaria, basterà un tesserino

On line le indicazioni operative relative al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 26 aprile 2020 su contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le principali misure, in vigore su tutto il territorio nazionale dal 4 maggio, sono illustrate nella circolare del capo di Gabinetto ai prefetti del 2 maggio 2020.

L'obiettivo del nuovo quadro di regole, spiega il documento, è trovare un punto di equilibrio tra la salvaguardia primaria della salute pubblica e l'esigenza di contenere l'impatto delle restrizioni sulla vita dei cittadini, tra il sostegno al riavvio del sistema economico produttivo e la sicurezza dei lavoratori. Questa la grande novità: per chi va a lavorare, basterà mostrare la "documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata", si legge nel testo, e non più l'autocertificazione. SCARICA LA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO IN PDF

Allegati