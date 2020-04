Fase 2, modulo di autocertificazione: cosa cambierà dopo il 4 maggio

Tra le novità previste dal decreto sulla Fase 2, c'è quella del nuovo modulo di autocertificazione, di cui al momento non si conosce il contenuto, ma che ovviamente terrà in considerazione le nuove regole introdotte (rispetto a quello precedente, "l'incontro coi congiunti").

Al momento nulla è scontato, ma, se non ci sarà una nuova impennata di contagi e la curva continuerà a scendere, probabilmente l'autocertificazione scomparirà dal 18 maggio, quando è prevista la riapertura dei negozi, eccetto bar, ristoranti e centri estetici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda invece gli spostamenti, restano vietati da regione a regione, eccetto per "motivi di salute, lavoro e urgenze" e per il rientro presso la propria abitazione (residenza, ndr). Maggiori invece le concessioni sugli spostamenti all'interno del proprio comune: qui la guida completa.