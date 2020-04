Coronavirus, morto farmacista: "Papà darà forza a me e alla mamma"

“Stasera ci ha salutato mio papà, Antonio Perani: ringraziamo tutti i medici e gli infermieri della medicina metabolica del Civile. Fino all’ultimo ha avuto la forza di lottare, di sperare con grande serenità. So che darà la forza a me, alla mamma, a tutte le persone che in questi giorni hanno provato questo dolore e a chi sta soffrendo per continuare a vivere”.

Così il figlio Alberto nel ricordo del padre Antonio, storico titolare (da qualche anno in pensione) della Farmacia Perani di Via 24 Maggio a Paratico, che, nonostante il grave lutto, rimarrà aperta per senso di responsabilità: "In questa emergenza lui c'è stato fino all'ultimo, noi ci siamo!", scrive il figlio Alberto su Facebook. Anche Antonio Perani è morto in ospedale per complicazioni legate al Coronavirus: classe 1935, era nato e cresciuto a Rovato ma abitava da una vita a Paratico.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il grande cuore del dottor Perani

Qui si era trasferito insieme alla moglie, con la volontà di proseguire nel solco di famiglia (il padre era farmacista). La farmacia che porta il suo cognome, e che ha gestito per decenni, è stata aperta nel 1962, e ora gestita dai figli. Il dottor Antonio Perani aveva 85 anni, e lascia un ricordo indelebile in paese e non solo. In tanti ricordano anche i suoi innumerevoli progetti di volontariato, raccolte fondi e donazioni. Un uomo dal cuore grande: lo piangono la moglie Marisa e i figli Alberto e Marco.