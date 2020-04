Storica bottega di alimentari, il proprietario muore di Coronavirus

E’ l’ennesima vittima bresciana di Coronavirus: Anacleto Cremaschini aveva solo 61 anni. Volto noto del commercio locale, da diversi anni era il titolare dello storico negozio al civico 1 di Via Bredadasso a Verolanuova.

Gestiva un negozio di alimentari, la classica bottega di una volta, celebre per i modi gentili del suo proprietario, per le sue vetrine ricolme di prodotti freschi e casalini, per i suoi panini (super-imbottiti) che hanno fatto il giro del paese e non solo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Se n’è andato via all’improvviso, strappato alla vita in poche settimane dalla furia del Coronavirus. Come da prassi, nei tempi dell’emergenza sanitaria, non saranno celebrati i funerali ma solo una rapida benedizione al cimitero, riservata ai parenti più stretti. A Verolanuova, purtroppo, è una strage: meno di 100 i contagiati, ma già 24 le vittime dall’inizio dell’epidemia.