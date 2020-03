Giovane papà stroncato dal Coronavirus: Alessandro aveva solo 48 anni

Nel Bresciano (e non solo) è una delle più giovani vittime del Coronavirus: Alessandro Serioli aveva solo 48 anni. E’ morto in casa, non ha avuto nemmeno il tempo di essere ricoverato in ospedale: stava male da una decina di giorni, febbre alta e difficoltà respiratorie, poi la situazione è peggiorata fino al punto di non ritorno.

Tutto il paese in lutto

Tutta la comunità di Iseo si stringe al cordoglio dei familiari, in particolare il Basket Iseo, la squadra in cui aveva militato da giovane e di cui ancora oggi era tifosissimo, e il gruppo locale dell’Avis: Alessandro era un volontario, un instancabile donatore. “Possa il nostro pensiero essere di conforto alla famiglia per la perdita del caro Alessandro – fa sapere l’Avis Iseo – Il valore di una persona risiede in ciò che è capace di donare e non in ciò che è capace di prendere”. Lavorava per il Gruppo Bossoni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come da prassi, nei tempi dell’emergenza sanitaria, niente funerali ma solo una benedizione al cimitero, riservata ai familiari più stretti. Lo piangono l’amata moglie Samanta e i suoi due figli, ancora giovanissimi: Mattia, 13 anni, e la piccola Martina, 10.