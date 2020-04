Coronavirus, Alessandra è morta a 37 anni dopo un mese in ospedale

"Non aggiorno l'elenco defunti, se non tra qualche giorno, ma vi chiedo di pregare per Alessandra Averara, 37 anni. Il Signore la accolga nel suo abbraccio e dia tanta forza ai suoi cari. Che Alessandra vegli su tutti i nostri giovani dal cielo".

Da Brembate di Sopra, comune della Bergamasca, arriva la notizia di un'altra giovane vittima del Coronavirus. A darne la notizia è il parroco Don Giacomo Ubbiali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alessandra soffriva di una patologia autoimmune e, come il fratello Manuel e il papà Fernando, a inizio marzo era stata contagiata dal virus. Si è spenta all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dopo oltre un mese passato in terapia intensiva. Alla mamma Anna aveva detto 'Dovrò andarmene prima io di te': "Alessandra non voleva essere di peso a nessuno per la malattia", ha raccontato don Alessandro Gipponi, suo cugino e parroco di Predore.