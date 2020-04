Stroncato dal Coronavirus, Brescia piange l'avvocato Alberto Saviozzi

Il foro di Brescia piange un'altra vittima del Coronavirus. L'avvocato Alberto Saviozzi si è spento nelle scorse ore all'ospedale di Como: aveva 73 anni. Ha lottato a lungo, quasi due mesi, contro il virus: prima a casa, poi in un letto del Civile di Brescia, infine nel nosocomio di Como dov'era stato trasferito in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Ricoverato in Terapia intensiva e sottoposto all'ossigenoterapia, sembrava avesse superato la fase più critica, ma un improvviso peggioramento del quadro clinico non gli ha lasciato scampo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Originario di Ceresara (Mantova), era diventato avvocato civilista nel 1979: specializzato nel diritto delle assicurazioni era un punto di rifermento per cittadini e aziende impegnati in controversie riguardanti i risarcimenti. Il suo studio, situato in via IV Novembre a Brescia, è uno dei più conosciuti della città. Avvocato stimato e molto noto, lascia nel dolore la moglie e due figli.